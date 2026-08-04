Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com
Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Instagram JPNN.com TikTok JPNN.com Threads JPNN.com Flipboard JPNN.com Youtube
JPNN.com - Ekonomi - Makro

Tak Merestui Semua Tambahan Anggaran, Purbaya Ungkit soal 'Bangkrut'

Selasa, 04 Agustus 2026 – 17:00 WIB
Tak Merestui Semua Tambahan Anggaran, Purbaya Ungkit soal 'Bangkrut' - JPNN.COM
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Foto: Ricardo/jpnn

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan tak semua usulan tambahan anggaran belanja Kementerian dan Lembaga (K/L) sebesar Rp 900 triliun untuk 2027 disetujui.

Langkah tersebut diambil guna memastikan kesehatan fiskal negara tetap terjaga dan terhindar dari risiko kebangkrutan.

Pemerintah berkomitmen untuk menjaga defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2027 agar tidak melampaui batas aman yang telah ditetapkan.

Baca Juga:

Jika seluruh permintaan anggaran Jumbo tersebut direstui, angka defisit dikhawatirkan akan membengkak dan melampaui aturan batas maksimal 3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Kementerian Keuangan akan tetap mengacu pada rancangan awal bersama DPR yang mematok target defisit pada kisaran 1,8 hingga 2,4 persen PDB.

"Ada yang disetujui, tetapi enggak semua. Kalau enggak bangkrut dong. Kalau enggak kan lewat tiga persen (defisit)," ujar Purbaya di Sudirman, Jakarta Selatan, Senin (4/8).

Baca Juga:

Purbaya memastikan pemilihan usulan anggaran yang akan disahkan bakal melalui proses penyaringan yang sangat ketat berdasarkan prioritas negara.

Kementerian Keuangan saat ini terus berupaya menjaga kedisiplinan fiskal agar tetap sinkron dengan target pembangunan nasional.

Menkeu Purbaya menegaskan tak semua usulan tambahan anggaran belanja Kementerian dan Lembaga (K/L) sebesar Rp 900 triliun untuk tahun 2027 disetujui.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   purbaya  Anggaran  APBN  DPR  Defisit APBN 
BERITA PURBAYA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp