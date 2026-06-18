Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Tak Peduli Kritik & Rekor Pribadi, Mbappe Hanya Ingin Bawa Prancis Juara Piala Dunia

Kamis, 18 Juni 2026 – 10:00 WIB
Tak Peduli Kritik & Rekor Pribadi, Mbappe Hanya Ingin Bawa Prancis Juara Piala Dunia - JPNN.COM
Bomber Prancis Kylian Mbappe merayakan bersama rekan satu timnya setelah mencetak gol ke gawang Senegal. Foto: AFP/CHARLY TRIBALLEAU.

jpnn.com - JAKARTA - Penyerang Tim Nasional Prancis Kylian Mbappe menyatakan tidak terlalu memikirkan kritik maupun berbagai rekor yang terus dia pecahkan bersama Les Bleus.

Pemain berusia 27 tahun itu menekankan bahwa fokus utamanya saat ini hanya satu, yakni membawa Prancis melangkah hingga final dan menjuarai Piala Dunia 2026.

Meski baru saja mencatatkan sejarah sebagai top skor sepanjang masa Prancis dengan 58 gol, Mbappe mengaku belum tertarik membahas pencapaian individu tersebut. 

Baca Juga:

Bagi Mbappe, target tim jauh lebih penting dibandingkan catatan pribadi.

"Saya sangat senang bisa menulis sedikit lebih banyak sejarah negara saya. Itu selalu menjadi keinginan saya," ujar Mbappe.

Namun, dia langsung menegaskan pencapaian tersebut bukan prioritas utamanya selama turnamen berlangsung.

Baca Juga:

"Kami tahu mengapa kami di sini. Saya akan punya waktu untuk memikirkan hal-hal seperti ini nanti ketika saya sudah berhenti bermain," lanjut kapten Timnas Prancis itu.

Sikap Mbappe itu sekaligus menjadi jawaban atas kritik yang sempat menghampirinya sebelum Piala Dunia 2026. 

Penyerang Prancis Kylian Mbappe tidak peduli kritik dan rekor pribadinya di Piala Dunia 2026. Dia hanya fokus membawa pulang trofi Piala Dunia tahun 2026.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Piala Dunia 2026  Mbappe  Prancis  Juara Piala Dunia  Kylian Mbappe 
BERITA PIALA DUNIA 2026 LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp