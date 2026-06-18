Tak Peduli Kritik & Rekor Pribadi, Mbappe Hanya Ingin Bawa Prancis Juara Piala Dunia

jpnn.com - JAKARTA - Penyerang Tim Nasional Prancis Kylian Mbappe menyatakan tidak terlalu memikirkan kritik maupun berbagai rekor yang terus dia pecahkan bersama Les Bleus.

Pemain berusia 27 tahun itu menekankan bahwa fokus utamanya saat ini hanya satu, yakni membawa Prancis melangkah hingga final dan menjuarai Piala Dunia 2026.

Meski baru saja mencatatkan sejarah sebagai top skor sepanjang masa Prancis dengan 58 gol, Mbappe mengaku belum tertarik membahas pencapaian individu tersebut.

Bagi Mbappe, target tim jauh lebih penting dibandingkan catatan pribadi.

"Saya sangat senang bisa menulis sedikit lebih banyak sejarah negara saya. Itu selalu menjadi keinginan saya," ujar Mbappe.

Namun, dia langsung menegaskan pencapaian tersebut bukan prioritas utamanya selama turnamen berlangsung.

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"Kami tahu mengapa kami di sini. Saya akan punya waktu untuk memikirkan hal-hal seperti ini nanti ketika saya sudah berhenti bermain," lanjut kapten Timnas Prancis itu.

Sikap Mbappe itu sekaligus menjadi jawaban atas kritik yang sempat menghampirinya sebelum Piala Dunia 2026.