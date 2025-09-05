Tak Perlu Berlangganan, Fitur XChat Sudah Bisa Dipakai Semua Pengguna

Jumat, 05 September 2025 – 19:48 WIB

jpnn.com - Media sosial X memperluas ketersediaan fitur pesan langsung terenkripsi bernama XChat ke seluruh penggunanya tanpa terkecuali.

Artinya, fitur XChat bisa digunakan tidak lagi terbatas hanya oleh pengguna premium atau yang berlangganan.

Berbeda dari kotak masuk DM yang sudah ada, XChat hadir dengan enkripsi end-to-end untuk menjaga keamanan percakapan.

Fitur itu juga mendukung unggahan media, percakapan grup, pesan yang bisa disematkan, serta opsi untuk menandai pesan sebagai sudah dibaca atau belum dibaca.

Selain itu, mode pesan menghilang (vanishing mode) dikabarkan sedang disiapkan.

Cara menggunakannya, pengguna perlu terlebih dahulu mengaktifkan XChat secara manual.

Di desktop, menu “Chat” muncul di tab pesan tepat di atas “permintaan pesan”, sementara di aplikasi seluler, opsi ini berada di bilah navigasi utama bagian kiri, tepat di atas menu Komunitas.

Sebelum mulai berkirim pesan, pengguna diwajibkan membuat kode sandi empat digit untuk melindungi isi percakapan, mirip dengan sistem keamanan pada platform terenkripsi lain seperti Signal.