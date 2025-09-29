Tak Perlu Bingung, Ini 4 Kiat Memulai Investasi Emas

jpnn.com, JAKARTA - Direktur PT Pegadaian Galeri 24, Endah Susiani membagikan tips untuk masyarakat yang baru akan memulai investasi emas, maupun yang ingin menambah portofolio emasnya.

Mengingat saat ini emas tengah diburu oleh masyarakat untuk berinvestasi.

Selain itu kenaikan harga emas turut mendorong tingginya minat masyarakat terhadap investasi safe haven khususnya emas.

Berikut tips untuk Anda yang baru memulai berinvestasi emas:

Belilah emas sesuai anggaran, karena pada dasarnya, kita jangan memaksakan diri membeli dalam jumlah besar ketika harga sedang tinggi. Belilah sesuai kemampuan keuangan agar investasi tetap sehat dan tidak mengganggu kebutuhan sehari-hari. Pilih atau beli dari ukuran kecil terlebih dahulu seperti 0,5 gram atau 1 gram. Cara ini membuat Anda tetap bisa berinvestasi tanpa terbebani modal besar. Fokus pada jangka panjang. Harga emas cenderung fluktuatif dalam jangka pendek, tetapi stabil dan naik dalam jangka panjang. Maka itu, jangan terlalu panik dengan kenaikan harga sementara. Idealnya Anda menyimpan emas dalam jangka waktu di atas 5 tahun. Beli di tempat tepercaya. Pastikan Anda membeli di penjual emas yang terjamin kualitas dan keasliannya, seperti Galeri 24, agar investasi lebih aman dan tidak merugikan.

Galeri 24 merupakan anak usaha PT Pegadaian yang bergerak di industri manufaktur dan perdagangan emas baik emas batangan maupun perhiasan.

Melalui 83 gerai yang tersebar di seluruh Indonesia, Galeri 24 menyediakan ragam jenis perhiasan maupun emas batangan 24 Karat (999.9) mulai dari pecahan 0,05 gram, 1 gram, 2 gram, 5 gram, 10 gram, hingga gold bar dengan gramasi besar seperti 250 gram, 500 gram, 1 kg hingga 12,5 kg yang bersertifikasi SNI.(adv/jpnn)