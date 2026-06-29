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JPNN.com - Nasional - Humaniora

Tak Perlu Jauh ke Eropa, La Vela Green Lake City Punya Kanal hingga Bear Town untuk Liburan Keluarga

Senin, 29 Juni 2026 – 11:34 WIB
Tak Perlu Jauh ke Eropa, La Vela Green Lake City Punya Kanal hingga Bear Town untuk Liburan Keluarga - JPNN.COM
La Vela Little Europe di Green Lake City yang menghadirkan fase 2 dengan suasana lebih ramai, pilihan tenant lebih banyak, serta atraksi visual yang ramah untuk anak-anak. Foto: Source for JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Mencari tempat jalan-jalan bersama keluarga di sekitar Jakarta dan Tangerang kini memiliki pilihan baru.

Kini ada La Vela Little Europe di Green Lake City yang menghadirkan fase 2 dengan suasana lebih ramai, pilihan tenant lebih banyak, serta atraksi visual yang ramah untuk anak-anak.

Tak Perlu Jauh ke Eropa, La Vela Green Lake City Punya Kanal hingga Bear Town untuk Liburan Keluarga

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Green Lake City merupakan kawasan hunian terintegrasi yang terletak di Cengkareng, Jakarta Barat dan Cipondoh, Tangerang.

Agung Sedayu Group (ASG) mengembangkan kawasan seluas kurang lebih 150 hektare itu menjadi kawasan eksklusif yang memiliki berbagai fasilitas.

Adapun La Vela Little Europe mengusung konsep kota kecil bergaya Eropa. Bangunan klasik, jalur pedestrian luas, kanal, spot perahu, dan chapel menjadi elemen yang membentuk pengalaman pengunjung.

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Dari semua sudut yang ada, chapel menjadi salah satu titik paling mencolok. Desainnya menyerupai kastel dalam dongeng sehingga kerap menarik perhatian anak-anak dan pengunjung yang ingin berfoto.

Bangunan itu juga menjadi penanda visual utama ketika memasuki area La Vela. Tidak jauh dari chapel, pengunjung dapat menemukan kanal yang mengalir di tengah kawasan.

La Vela Little Europe di Green Lake City yang menghadirkan fase 2 dengan suasana lebih ramai, pilihan tenant lebih banyak, serta atraksi visual yang ramah.

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TAGS   PIK2  sedayu  Eropa  Destinasi Wisata  agung sedayu grup 
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