Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Travel - Destinasi

Tak Perlu ke Luar Kota, Bervakansi di PIK & PIK2 Bisa Nonton Batavia Tales hingga Java Jazz

Kamis, 28 Mei 2026 – 11:16 WIB
Tak Perlu ke Luar Kota, Bervakansi di PIK & PIK2 Bisa Nonton Batavia Tales hingga Java Jazz - JPNN.COM
Kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK) dan PIK2 bisa menjadi pilihan untuk menikmati hiburan, kuliner, dan suasana tepi laut dalam satu perjalanan. Foto: PIK

jpnn.com, TANGERANG - Libur panjang pada 27 Mei sampai 1 Juni 2026 tidak selalu harus diisi dengan bervakansi ke luar kota, apalagi ke destinasi yang jauh.

Bagi warga Jakarta dan sekitarnya, kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK) dan PIK2 bisa menjadi pilihan untuk menikmati hiburan, kuliner, dan suasana tepi laut dalam satu perjalanan.

Pilihan agenda di PIK dan PIK2 pun cukup beragam.

Baca Juga:

Ada WKND Market di Land’s End dan pertunjukan Batavia Tales di Batavia PIK, Java Jazz Festival 2026 di PIK2, hingga hiburan keluarga seperti sulap seaside di kawasan tepi laut.

Java Jazz Festival 2026 menjadi magnet utama pada akhir pekan sekaligus libur panjang kali ini.

Tak Perlu ke Luar Kota, Bervakansi di PIK &amp; PIK2 Bisa Nonton Batavia Tales hingga Java Jazz

Baca Juga:

Festival tersebut berlangsung pada 29-31 Mei 2026 di Nusantara International Convention Exhibition (NICE) PIK2.

Laman resmi Java Jazz menyebut festival musik tahunan terbesar di Asia Tenggara itu menghadirkan musisi internasional dan nasional dalam format pertunjukan lintas genre.

Kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK) dan PIK2 bisa menjadi pilihan untuk menikmati hiburan, kuliner, dan suasana tepi laut dalam satu perjalanan.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Festival Java Jazz  PIK2  Libur Panjang  Nice PIK2 
BERITA FESTIVAL JAVA JAZZ LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp