Tak Perlu Lama, Lepas E4 EV Bisa Isi Daya Baterai Hingga 80 Persen Cuma 20 Menit

jpnn.com, TANGERANG - Lepas Indonesia resmi meluncurkan E4 EV kepada publik di Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2026.

Mobil listrik asal Tiongkok itu dibekali sejumlah teknologi yang bisa bersaing di pasar SUV listrik di Indonesia.

Salah satu teknologi yang menjadi sorotan adalah kemampuan pengisian daya tercepat di kelasnya melalui 130 kW DC Fast Charging.

Teknologi itu memungkinkan pengisian daya dari 30% hingga 80% hanya dalam 20 menit, sehingga pengguna dapat kembali melanjutkan perjalanan dengan waktu tunggu yang jauh lebih singkat.

Selain pengisian daya, Lepas E4 EV mampu melajuh hingga hingga 600 kilometer (CLTC).

Ini menjadikannya salah satu kendaraan listrik dengan daya jelajah terpanjang di kelasnya.

"Pencapaian ini bukan sekadar tentang angka 600 kilometer, tetapi tentang bagaimana kami terus mengembangkan teknologi untuk menghadirkan pengalaman berkendara listrik yang semakin relevan dengan kebutuhan pelanggan," kata Vice Country Director LEPAS Indonesia, Temmy Wiradjaja saat ditemui di GIIAS 2026.

Didukung LEX Platform yang dirancang untuk mengoptimalkan efisiensi energi, Lepas E4 EV mampu menghadirkan daya jelajah lebih jauh sehingga memberikan keleluasaan bagi konsumen.