Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com
Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Instagram JPNN.com TikTok JPNN.com Threads JPNN.com Flipboard JPNN.com Youtube
JPNN.com - Otomotif - Mobil

Tak Perlu Lama, Lepas E4 EV Bisa Isi Daya Baterai Hingga 80 Persen Cuma 20 Menit

Jumat, 31 Juli 2026 – 00:18 WIB
Tak Perlu Lama, Lepas E4 EV Bisa Isi Daya Baterai Hingga 80 Persen Cuma 20 Menit - JPNN.COM
Lepas E4 EV memiliki teknologi yang bisa melakukan pengisian daya tercepat di kelasnya. Foto: Dedi Sofian

jpnn.com, TANGERANG - Lepas Indonesia resmi meluncurkan E4 EV kepada publik di Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2026.

Mobil listrik asal Tiongkok itu dibekali sejumlah teknologi yang bisa bersaing di pasar SUV listrik di Indonesia.

Salah satu teknologi yang menjadi sorotan adalah kemampuan pengisian daya tercepat di kelasnya melalui 130 kW DC Fast Charging.

Baca Juga:

Teknologi itu memungkinkan pengisian daya dari 30% hingga 80% hanya dalam 20 menit, sehingga pengguna dapat kembali melanjutkan perjalanan dengan waktu tunggu yang jauh lebih singkat.

Selain pengisian daya, Lepas E4 EV mampu melajuh hingga hingga 600 kilometer (CLTC).

Ini menjadikannya salah satu kendaraan listrik dengan daya jelajah terpanjang di kelasnya.

Baca Juga:

"Pencapaian ini bukan sekadar tentang angka 600 kilometer, tetapi tentang bagaimana kami terus mengembangkan teknologi untuk menghadirkan pengalaman berkendara listrik yang semakin relevan dengan kebutuhan pelanggan," kata Vice Country Director LEPAS Indonesia, Temmy Wiradjaja saat ditemui di GIIAS 2026.

Didukung LEX Platform yang dirancang untuk mengoptimalkan efisiensi energi, Lepas E4 EV mampu menghadirkan daya jelajah lebih jauh sehingga memberikan keleluasaan bagi konsumen.

Lepas E4 EV memiliki teknologi yang bisa melakukan pengisian daya tercepat di kelasnya.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Lepas E4 EV  GIIAS 2026  pengisian daya  Fast Charging  Berita Otomotif  otomotif 
BERITA LEPAS E4 EV LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp