Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Makro

Tak Perlu Panik, BI Sebut Kurs Rupiah Bisa Pulih Sendiri, Asalkan…

Kamis, 14 Mei 2026 – 06:00 WIB
Tak Perlu Panik, BI Sebut Kurs Rupiah Bisa Pulih Sendiri, Asalkan… - JPNN.COM
Nilai tukar rupiah kembali ambles hingga menyentuh level Rp 17.519 per dolar AS, pengamat beberkan biang kerok. ilustrasi. Foto: Ricardo/JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia (BI) Ramdan Denny Prakoso merespons nilai tukar yang kini menembus level Rp 17.500 per USD.

BI meyakini pergerakan nilai tukar rupiah akan stabil dan cenderung menguat seiring dengan fundamental ekonomi Indonesia.

“Seperti yang disampaikan Pak Gubernur BI, kami tetap meyakini dengan langkah-langkah yang dilakukan rupiah akan stabil dan cenderung menguat,” kata Ramdan di kantor pusat BI, Jakarta, Rabu.

Baca Juga:

Dia menegaskan bank sentral menyadari atas faktor dinamika global yang tengah berlangsung sehingga terus menguatkan langkah stabilisasi rupiah.

“Begitu pasar Jakarta tutup, kita standby di pasar Eropa, kemudian standby di pasar Amerika, untuk menjaga bagaimana pergerakan nilai tukar rupiah yang kalau di luar negeri dipengaruhi oleh transaksi NDF itu tetap stabil,” kata dia.

Selain stabilisasi rupiah melalui intervensi, BI menempuh enam langkah yaitu memperkuat struktur suku bunga SRBI.

Baca Juga:

Melanjutkan pembelian SBN di pasar sekunder, memastikan kecukupan likuiditas di pasar uang dan perbankan, memperkuat kebijakan transaksi pasar valas, memperkuat pendalaman pasar uang dan pasar valas.

“Serta memperkuat pengawasan terhadap bank dan korporasi dengan aktivitas pembelian dolar AS yang tinggi,” ucap Ramdan.

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia (BI) Ramdan Denny Prakoso merespons nilai tukar yang kini menembus level Rp 17.500 per USD.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Devisa  rupiah  kurs rupiah  BI 
BERITA DEVISA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp