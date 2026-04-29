JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Tak Perpanjang Kontrak, John Stones Tinggalkan Manchester City Akhir Musim Ini

Rabu, 29 April 2026 – 07:25 WIB
Bek Manchester City John Stones (kanan). Foto: ANTARA/REUTERS/Benoit Tessier

jpnn.com - JAKARTA - John Stones mengumumkan meninggalkan Manchester City pada akhir musim ini. Stones memutuskan tidak memperpanjang kontraknya di Manchester City untuk hengkang dalam status bebas transfer, laman City pada Rabu (29/4) mewartakan.

Bek berkebangsaan Inggris itu menyatakan sangat bersyukur bisa tampil membela Manchester City. Dia menganggap klub ini akan selalu menjadi rumahnya.

"Ini tim abadi saya, akan selalu begitu. Saya tak punya kata-kata untuk mengungkapkan apa yang saya rasakan dan sebesar apa saya mencintai klub ini," kata Stones.

Baca Juga:

Keputusan ini mengakhiri perjalanan Stones bersama Manchester City, yang sudah berlangsung selama 10 tahun sejak musim panas 2016.

Pemain berusia 31 tahun itu didatangkan dari Everton dan kerap menjadi bagian lini belakang The Citizens.

Selama berseragam City, Stones tampil dalam 293 pertandingan dan menyumbangkan 19 gol serta sembilan assist.

Baca Juga:

Stones mengantarkan City meraih 19 gelar juara, berupa enam Liga Inggris, satu Liga Champions, dua Piala FA, lima Piala Liga Inggris, tiga Community Shield, satu Piala Dunia Antarklub FIFA dan satu Piala Super UEFA.

Musim ini Stone tak terlalu banyak tampil karena cedera dan cuma memainkan 16 pertandingan. (antara/jpnn)

Redaktur & Reporter : M. Kusdharmadi

BERITA JOHN STONES LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
