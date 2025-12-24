Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Gosip

Tak Persulit Insanul Fahmi Bertemu Anak, Pihak Wardatina Mawa Bilang Begini

Rabu, 24 Desember 2025 – 04:54 WIB
Tak Persulit Insanul Fahmi Bertemu Anak, Pihak Wardatina Mawa Bilang Begini - JPNN.COM
Wardatina Mawa di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan. Foto: Firda/JPNN.com

jpnn.com - Insanul Fahmi dikabarkan sulit untuk bertemu dengan anak-anaknya dari Wardatina Mawa.

Kuasa hukum Wardatina Mawa, Darma Praja Pratama mengatakan, kliennya tak pernah mempersulit Insanul Fahmi untuk bertemu sang buah hati.

Dia menyebut, kliennya tetap mempersilakan Insanul Fahmi untuk bertemu anak-anak.

Baca Juga:

"Kalau untuk pertemuan enggak ya. Enggak ya. Karena Mawa masih, masih apa ya, masih anak masih dibuka," ujar Darma Praja Pratama di kawasan Grogol, Jakarta Barat, baru baru ini.

Mawa justru berupaya menjaga psikologis anak-anaknya agar tidak terdampak konflik orang tua.

"Bahkan, setahu saya anak dibilang bahwa Abinya sedang kerja. Jadi, dia benar-benar menutupi begitu lho bahwa ada masalah kayak begini untuk anaknya begitu. Jadi, enggak ada alasan lah," ucap Darma.

Baca Juga:

Di samping itu, terkait Insanul Fahmi yang dikabarkan sudah dua bulan tak bertemu anak, Darma mengatakan, hal itu bisa ditanyakan langsung kepada yang bersangkutan.

Namun, menurutnya, selama kurun waktu itu terdapat kesempatan untuk Insanul Fahmi bertemu anak-anaknya.

Kuasa hukum Wardatina Mawa, Darma Praja Pratama mengatakan, kliennya tak pernah mempersulit Insanul Fahmi untuk bertemu sang buah hati.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Insanul Fahmi  Wardatina Mawa  anak  Polda Metro Jaya 
BERITA INSANUL FAHMI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp