Tak Sekadar Belanja, Lilla Bangun Ekosistem Aman untuk Ibu di Era Digital

jpnn.com, JAKARTA - Menjadi ibu di era digital bukan perkara sederhana. Di tengah banjir informasi, ragam produk, dan standar pengasuhan yang kerap terasa “serba harus benar”, banyak moms—terutama first-time moms—justru merasa kewalahan.

Bukan karena kurang informasi, melainkan bingung memilah mana yang relevan, aman, dan benar-benar sesuai dengan kondisi yang sedang dijalani.

Melihat realitas tersebut, Lilla kembali menegaskan perannya sebagai Trusted Mom’s Companion for Every #MOMent.

Platform mom and baby yang berada dalam ekosistem Social Bella Indonesia ini memasuki 2026 dengan pendekatan yang makin relevan: mendampingi moms agar lebih tenang, percaya diri, dan tidak merasa sendirian dalam perjalanan motherhood.

Alih-alih menyuguhkan informasi secara generik, Lilla mengusung pendekatan berbasis motherhood stages.

Setiap solusi dirancang sesuai tahapan perjalanan ibu dan anak, mulai dari Pregnancy, Breastfeeding, MPASI, hingga Lil’ Ones (usia 0–5 tahun).

Pendekatan itu menjadi fondasi ekosistem Lilla yang mengintegrasikan edukasi, kurasi produk, pengalaman belanja, dan komunitas dalam satu platform yang saling terhubung.

Dari sisi produk, Lilla menghadirkan lebih dari 3.000 produk dari 150+ brand terkurasi per Januari 2026.