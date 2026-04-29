Tak Sekadar Bermusik, Lutfi Armia Bangun Narasi Lewat Karya Sinematik

jpnn.com, JAKARTA - Lutfi Armia menunjukkan fase baru dalam perjalanan bermusiknya yang kini tidak hanya berfokus pada eksplorasi musikal, tetapi juga pencarian identitas personal.

Selama ini, dia dikenal publik sebagai gitaris dari Purgatory, grup yang memiliki karakter kuat dengan musik keras dan pesan spiritual yang kental.

Dalam perjalanan panjang tersebut, Lutfi turut berperan membentuk arah musikal dan identitas band sejak era 1990-an, ketika musik metal masih berada di pinggiran industri musik nasional.

Namun seiring waktu, muncul dorongan untuk mengeksplorasi sisi lain dari dirinya yang tidak sepenuhnya terwadahi dalam format band.

Perubahan itu makin terlihat ketika Purgatory memasuki masa hiatus, yang kemudian menjadi titik awal bagi Lutfi untuk mengembangkan proyek barunya.

Melalui Armia and the Shadows, Lutfi bertransformasi dari gitaris menjadi vokalis sekaligus penulis lirik.

“Di Armia, saya ingin jujur. Saya ingin berbagi rasa, bukan sekadar memainkan musik,” ujar Lutfi, dalam keterangannya, Rabu (29/4).

Dalam proses kreatifnya, dia mengaku menghadapi tantangan emosional yang mendalam, bahkan harus menghentikan rekaman karena tidak mampu menahan perasaan.