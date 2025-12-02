Tak Sekadar Pameran Otomotif, IIMS 2026 Hadir dengan Inovasi Baru

Selasa, 02 Desember 2025 – 20:56 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Di tengah derasnya perubahan industri otomotif global, Indonesia International Motor Show (IIMS) memilih untuk tidak ikut terseret arus.

Pameran otomotif itu dipastikan kembali hadir pada 5–15 Februari 2026, bertempat di JIExpo Kemayoran, Jakarta, dengan wajah yang jauh lebih segar.

Presiden Direktur Dyandra Promosindo Daswar Marpaung, tampil optimistis menghadapi dinamika industri yang bergerak cepat.

Perubahan preferensi konsumen, lompatan teknologi, hingga turbulensi ekonomi global, menurutnya, justru membuka ruang inovasi.

“Berada di tengah gelombang perubahan yang menantang dan penuh peluang… melalui IIMS, kami mempertegas komitmen untuk mendorong transformasi positif,” ucap Daswar.

Lebih dari Sekadar Pameran Mobil

IIMS 2026 hadir bukan hanya sebagai panggung unjuk gigi teknologi otomotif terbaru, tetapi juga sebagai ruang kolaborasi lintas minat.

Tahun depan, IIMS akan menghadirkan program-program baru yang dirancang untuk memperkaya pengalaman pengunjung—bahkan hingga mengintegrasikan gaya hidup sehat.