Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Otomotif - Mobil

Tak Sekadar Pameran Otomotif, IIMS 2026 Hadir dengan Inovasi Baru

Selasa, 02 Desember 2025 – 20:56 WIB
Tak Sekadar Pameran Otomotif, IIMS 2026 Hadir dengan Inovasi Baru - JPNN.COM
Pameran otomotif bertajuk Indonesia International Motor Show (IIMS) 2026. Foto: ridho

jpnn.com, JAKARTA - Di tengah derasnya perubahan industri otomotif global, Indonesia International Motor Show (IIMS) memilih untuk tidak ikut terseret arus.

Pameran otomotif itu dipastikan kembali hadir pada 5–15 Februari 2026, bertempat di JIExpo Kemayoran, Jakarta, dengan wajah yang jauh lebih segar.

Presiden Direktur Dyandra Promosindo Daswar Marpaung, tampil optimistis menghadapi dinamika industri yang bergerak cepat.

Baca Juga:

Perubahan preferensi konsumen, lompatan teknologi, hingga turbulensi ekonomi global, menurutnya, justru membuka ruang inovasi.

“Berada di tengah gelombang perubahan yang menantang dan penuh peluang… melalui IIMS, kami mempertegas komitmen untuk mendorong transformasi positif,” ucap Daswar.

Lebih dari Sekadar Pameran Mobil

Baca Juga:

IIMS 2026 hadir bukan hanya sebagai panggung unjuk gigi teknologi otomotif terbaru, tetapi juga sebagai ruang kolaborasi lintas minat.

Tahun depan, IIMS akan menghadirkan program-program baru yang dirancang untuk memperkaya pengalaman pengunjung—bahkan hingga mengintegrasikan gaya hidup sehat.

Di tengah derasnya perubahan industri otomotif global, Indonesia International Motor Show (IIMS) memilih untuk tidak ikut terseret arus.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   IIMS 2026  Indonesia International Motor Show  Pameran Otomotif  PT Dyandra Promosindo 

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp