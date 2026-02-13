Tak Sekadar Sponsor, Bank Jakarta dan Pelita Jaya Bangun Ekosistem Basket

jpnn.com - Bank Jakarta resmi menjalin sinergi dengan tim bola basket Pelita Jaya Jakarta yang akan berlaga pada kompetisi Indonesian Basketball League (IBL) 2026.

Kolaborasi tersebut menjadi bentuk komitmen Bank Jakarta dalam mendukung kemajuan olahraga nasional sekaligus memperluas literasi keuangan di ekosistem basket, khususnya bagi generasi muda.

Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta Bidang Pemuda dan Olahraga Dicky Budi Ramadhan mengatakan kerja sama ini merupakan bentuk konkret dukungan pemerintah daerah terhadap pengembangan olahraga di ibu kota.

"Kolaborasi ini adalah wujud nyata bahwa Bank Jakarta harus hadir di setiap elemen pembangunan kota, termasuk olahraga,” ujar Dicky dalam keterangannya, pada Kamis (12/2/2026).

Menurut dia, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menaruh perhatian besar pada dunia olahraga karena dinilai mampu menyatukan masyarakat, membangun semangat kebersamaan, serta memperkuat identitas Jakarta sebagai kota yang maju dan kompetitif.

Senada dengan itu, Direktur Kepatuhan Bank Jakarta Ateng Rivai menyebut dukungan terhadap Pelita Jaya merupakan kelanjutan komitmen perseroan dalam memperkuat peran olahraga sebagai bagian dari ekosistem kota.

"Melalui dukungan ini, kami mempertegas peran Bank Jakarta sebagai mitra strategis yang berkontribusi terhadap pengembangan olahraga, pembinaan generasi muda, serta peningkatan literasi dan inklusi keuangan di lingkungan komunitas basket, sekaligus memperluas jangkauan brand engagement kepada komunitas basket dan masyarakat urban yang dinamis," jelasnya.

Sementara itu, Presiden Pelita Jaya Jakarta Andiko Ardi Purnomo menyambut positif sinergi yang terjalin bersama Bank Jakarta.