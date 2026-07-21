Tak Semua Tentang Juara, Piala Dunia 2026 Menyimpan Banyak Cerita Tak Terduga

jpnn.com - Piala Dunia 2026 resmi ditutup dengan Spanyol berdiri di podium tertinggi. Namun, turnamen yang digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko itu meninggalkan jauh lebih banyak cerita dibanding sekadar lahirnya sang juara.

La Furia Roja memastikan trofi kedua dalam sejarah setelah mengalahkan Argentina 1-0 lewat babak perpanjangan waktu pada partai final di Stadion New York New Jersey, Senin (20/7/2026) dini hari WIB.

Era 48 Tim Dimulai, Favorit Tetap Berkuasa

Di balik keberhasilan Spanyol, edisi kali ini juga menjadi awal dari era baru Piala Dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen diikuti 48 negara sehingga jumlah pertandingan meningkat drastis dan sederet rekor baru bermunculan.

Meski format diperluas, dominasi tim-tim elite tetap sulit digoyahkan. Empat besar sepenuhnya dihuni penghuni papan atas ranking FIFA, yakni Spanyol, Argentina, Prancis, dan Inggris.

Cape Verde hingga Norwegia Curi Perhatian

Namun, bukan berarti turnamen kehilangan kisah kejutan. Cape Verde menjadi salah satu tim yang paling mencuri perhatian pada debut mereka di Piala Dunia. Tim asal Afrika itu mampu menahan imbang Spanyol dan Uruguay, bahkan memaksa Argentina bermain hingga babak perpanjangan waktu pada babak 32 besar.

Norwegia juga menikmati pencapaian bersejarah setelah berhasil melangkah ke perempat final untuk pertama kalinya. Selebrasi khas "Viking Row" para pemainnya pun menjadi salah satu ikon turnamen.

Kontroversi di Luar Lapangan Tak Kalah Menarik

Di luar lapangan, penyelenggaraan Piala Dunia sempat dibayangi berbagai kekhawatiran. Isu soal kebijakan visa, kepemilikan senjata api, hingga minimnya antusiasme publik Amerika Serikat menjadi sorotan sebelum turnamen dimulai.

Akan tetapi, kekhawatiran tersebut perlahan memudar. Ribuan pendukung dari berbagai negara justru mengaku mendapat sambutan hangat dari masyarakat setempat. Interaksi budaya antara suporter lokal dan tamu bahkan ramai menjadi perbincangan di media sosial sepanjang turnamen.