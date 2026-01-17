Tak Tahu Rumah Dijaminkan, Seorang Suami Terancam Kehilangan Hunian Akibat Sita Pengadilan

jpnn.com, JAKARTA - Tony Rudijanto terancam kehilangan rumahnya lantaran terseret sengketa hukum yang menjerat sang istri, Candra Dewi.

Padahal, dia tidak pernah mengetahui, menyetujui, apalagi menandatangani perjanjian apa pun yang berkaitan dengan penjaminan rumah tersebut.

Kasus ini mencuat setelah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan permohonan sita jaminan dalam perkara perdata antara PT Semangat Berkat Melimpah (SBM) pimpinan Candra Dewi dan PT Sun Life Financial Indonesia.

Dalam penetapan tersebut, dua aset berupa tanah dan bangunan—salah satunya rumah tinggal keluarga—ditetapkan sebagai objek sita sebagai bagian dari proses eksekusi.

Masalahnya, suami Candra Dewi selaku pihak yang tidak terlibat dalam perkara tersebut menyatakan sama sekali tidak mengetahui bahwa rumah yang dibeli dan ditempati bersama itu pernah dijadikan jaminan.

Ia juga mengaku tidak pernah menerima pemberitahuan resmi dari siapa pun, baik pihak perusahaan asuransi maupun dari pengadilan, bahwa rumah tersebut telah berstatus sita jaminan.

“Klien kami benar-benar tidak tahu apa-apa. Rumah itu dibeli bersama sebagai harta bersama/gana-gini, bukan aset bisnis. Tiba-tiba ada penetapan sita, tanpa pernah ada penjelasan bahwa rumah tersebut dijaminkan,” kata Umar Musa, kuasa hukum Tony Rudijanto.

Menurut Umar, kliennya tidak pernah terlibat dalam hubungan hukum antara PT SBM dan Sun Life.