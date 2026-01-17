Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Hukum

Tak Tahu Rumah Dijaminkan, Seorang Suami Terancam Kehilangan Hunian Akibat Sita Pengadilan

Sabtu, 17 Januari 2026 – 00:49 WIB
Tak Tahu Rumah Dijaminkan, Seorang Suami Terancam Kehilangan Hunian Akibat Sita Pengadilan - JPNN.COM
Umar Musa, kuasa hukum Tony Rudijanto, menegaskan tidak pernah mengetahui, menyetujui, apalagi menandatangani perjanjian apapun yang berkaitan dengan penjaminan rumah. Foto: dok sumber

jpnn.com, JAKARTA - Tony Rudijanto terancam kehilangan rumahnya lantaran terseret sengketa hukum yang menjerat sang istri, Candra Dewi.

Padahal, dia tidak pernah mengetahui, menyetujui, apalagi menandatangani perjanjian apa pun yang berkaitan dengan penjaminan rumah tersebut.

Kasus ini mencuat setelah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan permohonan sita jaminan dalam perkara perdata antara PT Semangat Berkat Melimpah (SBM) pimpinan Candra Dewi dan PT Sun Life Financial Indonesia.

Baca Juga:

Dalam penetapan tersebut, dua aset berupa tanah dan bangunan—salah satunya rumah tinggal keluarga—ditetapkan sebagai objek sita sebagai bagian dari proses eksekusi.

Masalahnya, suami Candra Dewi selaku pihak yang tidak terlibat dalam perkara tersebut menyatakan sama sekali tidak mengetahui bahwa rumah yang dibeli dan ditempati bersama itu pernah dijadikan jaminan.

Ia juga mengaku tidak pernah menerima pemberitahuan resmi dari siapa pun, baik pihak perusahaan asuransi maupun dari pengadilan, bahwa rumah tersebut telah berstatus sita jaminan.

Baca Juga:

“Klien kami benar-benar tidak tahu apa-apa. Rumah itu dibeli bersama sebagai harta bersama/gana-gini, bukan aset bisnis. Tiba-tiba ada penetapan sita, tanpa pernah ada penjelasan bahwa rumah tersebut dijaminkan,” kata Umar Musa, kuasa hukum Tony Rudijanto.

Menurut Umar, kliennya tidak pernah terlibat dalam hubungan hukum antara PT SBM dan Sun Life.

Kasus ini mencuat setelah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan permohonan sita jaminan dalam perkara perdata antara PT SBM dengan Sun Life Financial

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   sita rumah  Sun Life  Sengketa perdata  asuransi  Tony Rudijanto  Sun Life Financial Indonesia 

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp