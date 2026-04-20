Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Tak Takut Rekor Persib, Dewa United Kirim Warning dari Banten

Senin, 20 April 2026 – 09:45 WIB
Tak Takut Rekor Persib, Dewa United Kirim Warning dari Banten - JPNN.COM
Skuad Dewa United berlatih. Foto: ileague

jpnn.com - Dewa United bersiap menghadapi tantangan besar saat menjamu Persib Bandung pada pekan ke-28 BRI Super League 2025/26.

Pertandingan Dewa United vs Persib akan digelar di Stadion Internasional Banten, Senin (20/4/2026).

Bek Dewa United Brian Fatari menegaskan bahwa timnya tidak ingin lengah menghadapi Persib yang sedang memimpin klasemen Super League.

Dia menyebut fokus penuh menjadi kunci utama untuk bisa meredam kekuatan lawan.

"Saya pribadi datang dengan kesiapan penuh dan fokus tinggi karena kami tahu akan menghadapi tim yang saat ini memimpin klasemen," ucap mantan pemain Persipura Jayapura itu.

Sebagai pemain belakang, Brian juga menyadari besarnya tantangan dalam menghadapi lini depan Persib yang tengah dalam performa impresif.

Namun, dia menegaskan kesiapan untuk mengantisipasi siapa pun yang diturunkan oleh tim tamu.

"Kami harus benar-benar menjaga konsentrasi sepanjang pertandingan."

Duel panas di Banten menanti. Dewa United memberi peringatan serius kepada Persib.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Dewa United  Persib  Dewa United vs Persib  Super League  Brian Fatari 
BERITA DEWA UNITED LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp