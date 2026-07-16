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JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Tak Temui Kesepakatan, Persib Bandung Lepas Pemain Piala Dunia

Kamis, 16 Juli 2026 – 17:42 WIB
Tak Temui Kesepakatan, Persib Bandung Lepas Pemain Piala Dunia - JPNN.COM
Deputy CEO PT Persib Bandung Bermartabat (PBB) Adhitia Putra Herawan. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com, BANDUNG - Bek tengah, Frans Putros, resmi meninggalkan Persib Bandung, setelah tampil di Piala Dunia 2026.

Tidak menemui kesepakatan antara manajemen PT. Persib Bandung Bermartabat dengan pemain, membuat kerja samanya terputus pada awal musim ini.

Pemain asal Irak itu sebelumnya tampil membela negaranya dalam gelaran FIFA World Cup di Amerika.

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Langkah Singa Mesopotamia pun harus berhenti di babak penyisihan grup.

Deputy CEO PT. Persib Bandung Bermartabat Adhitia Putra Herawan mengatakan Persib sebenarnya berupaya mempertahankan Putros.

Proses negosiasi untuk memperpanjang kontrak pemain pun sudah dilakukan, mengingat Putros hanya diikat satu musim saja sejak awal didatangkan.

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Namun, setelah melalui pembahasan secara profesional, kedua belah pihak belum berhasil mencapai kesepakatan baru.

"Sejak masa kontraknya berakhir, kami telah melakukan negosiasi ulang dengan pihak Putros. Namun, hingga proses tersebut selesai, kesepakatan baru belum dapat tercapai."

Persib Bandung melepas pemain yang berlaga di Piala Dunia, Frans Putros. Manajemen ungkap fakta yang sebenarnya.

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TAGS   Persib Bandung  Frans Putros  Pemain piala dunia  Adhitia Putra Herawan 
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