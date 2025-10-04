Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Kriminal

Tak Terima Dipecat, Eks Sekuriti di Serang Bawa 3 Preman Merusak Pabrik

Sabtu, 04 Oktober 2025 – 14:55 WIB
Tak Terima Dipecat, Eks Sekuriti di Serang Bawa 3 Preman Merusak Pabrik - JPNN.COM
Penyidik Satreskrim Polres Serang melakukan interogasi kepada empat tersangka kasus pengrusakan pabrik di Kawasan Modern Cikande. Foto: Humas Polres Serang

jpnn.com - Mantan sekuriti berinisial CH (26) bersama tiga preman nekat melakukan perusakan barang-barang milik PT Bach Multi Global (BMG).

Perusahaan tersebut terletak di Kawasan Modern Cikande, Kecamatan Bandung, Kabupaten Serang.

CH melakukan perusakan bersama tiga preman berinisial KM (35), WH (27), dan YS (27). Semuanya merupakan rekan satu kampung.

Baca Juga:

Kapolres Serang AKBP Condro Sasongko mengatakan pemutusan kontrak kerja merupakan alasan CH bersama tiga preman melakukan pengerusakan pabrik.

"Akibat pengrusakan tersebut, pihak perusahaan mengalami kerugian sekitar Rp 30 juta," ucap AKBP Condro, Sabtu (4/10).

Motif tersangka melakukan perusakan pabrik, AKBP Condro, akibat kesal dipecat dari perusahaan tempatnya bekerja.

Baca Juga:

"Setelah melakukan perusakan, CH bersama ketiga preman tersebut ditangkap pada Selasa, 30 September 2025 di rumahnya masing-masing," ujarnya.

Dia membeberkan guna mempertanggungjawabkan perbuatannya keempat tersangka dijerat Pasal 170 Jo 406 KUHP.

Mantan sekuriti di Kabupaten Serang bersama tiga preman kampung nekat melakukan perusakan pabrik lantaran tak terima dipecat.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   preman  Sekuriti  Dipecat   Perusakan  Serang  AKBP Condro Sasongko 
BERITA PREMAN LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp