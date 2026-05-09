Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Tak Terkalahkan dalam Lima Laga Terakhir Jadi Modal Persija Hadapi Persib

Sabtu, 09 Mei 2026 – 21:15 WIB
Tak Terkalahkan dalam Lima Laga Terakhir Jadi Modal Persija Hadapi Persib - JPNN.COM
Pelatih Persija Jakarta, Mauricio Souza saat konferensi pers menjelang laga melawan Persib Bandung di Stadion Segiri, Samarinda, Sabtu (9/5). Foto: Dokumentasi Persija

jpnn.com, JAKARTA - Persija Jakarta menatap laga melawan Persib Bandung dengan percaya diri pada pekan ke-32 Super League 2025/26 kendati bermain di Samarinda.

Pelatih Persija, Mauricio Souza berharap laga bisa tetap berjalan dengan baik kendati dipenuhi rivalitas tinggi dua tim berbeda.

“Saya tahu laga ini derbi jadi rivalitasnya sangat tinggi. Saya berharap laga tetap bisa berjalan dengan aman. Pemain bisa respek satu sama lain,” ujar Mauricio.

Baca Juga:

Manajer kelahiran 13 Maret 1974 itu percaya diri menatap laga akbar tersebut mengingat tidak terkalahkan dalam lima laga.

Tercatat terakhir kali tim berjuluk Macan Kemayoran itu kalah melawan Bhayangkara Presisi Lampung FC (2-3) pada awal April silam.

“Kami bertekad membuat laga esok hari menjadi luar biasa untuk kedua tim,” ujar pria asal Rio de Janeiro itu.

Baca Juga:

Persija Jakarta dijadwalkan akan menghadapi Persib Bandung pada Minggu (10/5) di Stadion Segiri, Samarinda mulai pukul 15.30 sore WIB.

Sejauh ini Rizky Ridho dan kolega masih tertahan di peringkat ketiga klasemen sementara dengan raihan 65 poin hasil dari 20 kemenangan, lima imbang dan enam kalah.

Pelatih Persija, Mauricio Souza percaya menghadapi Persib Bandung dengan modal tidak terkalahkan dalam lima laga terakhir.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Super League  Persija Jakarta  Persija  Persib Bandung 
BERITA SUPER LEAGUE LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp