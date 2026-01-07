Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Tak Terkalahkan di 11 Laga, Malut United Sudah di Surabaya

Rabu, 07 Januari 2026 – 21:18 WIB
Tak Terkalahkan di 11 Laga, Malut United Sudah di Surabaya - JPNN.COM
Skuad Malut United. Foto: diambil dari malutunited

jpnn.com - SURABAYA - Tamu Persebaya di pekan ke-17 Super League, Malut United, sudah tiba di Surabaya.

Pertarungan Persebaya vs Malut United bakal terhampar di Stadion Gelora Bung Karno, Sabtu (10/1) sore WIB.

Persebaya wajib mewaspadai Malut United lantaran sang tamu merupakan tim paling mengerikan saat ini, sebelas laga tak terkalahkan.

Baca Juga:

Selain membawa modal tak terkalahkan dalam sebelas laga terakhir, Malut United juga mengukir rekor, yakni menang 6-2 dari PSBS Biak pekan lalu menjadi kemenangan dengan skor terbesar dalam sejarah Malut United.

Baca Juga:

16 Laga Malut United di Super League Musim Ini
Tak Terkalahkan di 11 Laga, Malut United Sudah di Surabayaflashscore

Jadwal Pekan ke-17 dan Klasemen Super League
Tak Terkalahkan di 11 Laga, Malut United Sudah di Surabaya Tak Terkalahkan di 11 Laga, Malut United Sudah di Surabayaileague

Malut United terlihat berlatih di Stadion Gelora 10 Nopember Surabaya. Persebaya wajib waspada.

Redaktur & Reporter : Mufthia Ridwan

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Malut United  Persebaya Vs Malut United  Super League  klasemen Super League 
BERITA MALUT UNITED LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp