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JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Tak Terkalahkan, Tanjung Verde Ketemu Argentina di 32 Besar

Sabtu, 27 Juni 2026 – 09:27 WIB
Tak Terkalahkan, Tanjung Verde Ketemu Argentina di 32 Besar - JPNN.COM
Para pemain Tanjung Verde bersukacita setelah memastikan lulus ke 32 Besar Piala Dunia 2026. Foto: digitalhubfifa

jpnn.com - HOUSTON - Debutan Piala Dunia, Cabo Verde atau Cape Verde atau Tanjung Verde mempertajam rekornya di Piala Dunia 2026.

Menjadi debutan Piala Dunia saja mungkin sudah luar biasa buat negara Afrika berpopulasi 596.707 (sensus 2022) itu.

Kini, tiket 32 Besar Piala Dunia 2026 sudah di kantong mereka berkat menyandang status runner up Grup H.

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Tanjung Verde finis di bawah Spanyol, di atas Uruguay serta Arab Saudi.

"Sungguh cerita yang luar biasa! Tim debutan melaju ke Babak 32 sebagai runner-up Grup H," kupasan awak FIFA.

Tak pernah kalah! Tanjung Verde menahan Spanyol 0-0, 2-2 versus Uruguay dan pada Sabtu (27/6) pagi WIB menahan Arab Saudi 0-0.

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Tanjung Verde akan menghadapi Argentina di 32 Besar. (fifa/jpnn)

Bagan Babak Gugur Piala Dunia 2026
Tak Terkalahkan, Tanjung Verde Ketemu Argentina di 32 Besarfifa

Cek update bagan babak gugur Piala Dunia 2026 setelah Tanjung Verde menemani Spanyol ke 32 Besar.

Redaktur & Reporter : Mufthia Ridwan

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TAGS   Tanjung Verde  Piala Dunia 2026  Hasil Piala Dunia 2026  Spanyol  Uruguay  Arab Saudi  Argentina  32 Besar Piala Dunia 2026 
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