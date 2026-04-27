Tak Terkejar di MotoGP Spanyol 2026, Alex Marquez Mengaku Ada Momen yang Sulit Dipercaya

Senin, 27 April 2026 – 07:42 WIB
Alex Marquez. Foto: Pierre-Philippe Marcou/AFP

jpnn.com - Alex Marquez akhirnya menuntaskan akhir pekan sempurna di MotoGP Spanyol 2026 dengan naik ke podium tertinggi.

Pembalap Gresini Racing tersebut tampil dominan pada balapan utama yang berlangsung di Sirkuit Jerez, Minggu (26/4/2026) malam WIB.

Alex finis di posisi paling depan dengan catatan waktu 25 menit 48,861 detik.

Hasil tersebut terasa istimewa karena Alex kembali merasakan kemenangan spesial di depan para pendukungnya sendiri.

Alex sebenarnya tidak memulai balapan dari posisi ideal. Adik Marc Marquez itu harus mengawali race dari grid lima.

Namun, Alex langsung tampil agresif sejak lap pertama. Dia berhasil menyalip beberapa rival untuk masuk ke rombongan terdepan.

Momentum penting terjadi ketika Alex berhasil melewati Marc Marquez yang sempat memimpin lomba. Setelah itu, Alex mengendalikan jalannya balapan tanpa banyak gangguan.

Situasi makin menguntungkan ketika Marquez terjatuh pada awal-awal lap. Hal ini membuka jalan bagi Alex menuju podium pertama.

