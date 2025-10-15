Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

BGN Kembalikan Rp 70 Triliun Anggaran MBG Tak Terserap kepada Prabowo

Rabu, 15 Oktober 2025 – 10:37 WIB
BGN Kembalikan Rp 70 Triliun Anggaran MBG Tak Terserap kepada Prabowo - JPNN.COM
Badan Gizi Nasional (BGN) mengembalikan Rp 70 triliun anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) kepada Presiden Prabowo Subianto. Foto Ilustrasi: Romensy Augustino.

jpnn.com, JAKARTA - Badan Gizi Nasional (BGN) mengembalikan Rp 70 triliun anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) kepada Presiden Prabowo Subianto.

Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan bahwa anggaran itu dikembalikan karena tidak mungkin terserap tahun ini.

Hal itu dikatakan Dadan pada kegiatan konsolidasi regional untuk peningkatan tata Kelola MGB di wilayah Jawa Barat, Daerah Khusus Jakarta dan Banten, pada Senin (13/10).

Baca Juga:

“Tahun ini, BGN menerima alokasi anggaran sebesar Rp 71 triliun, ditambah dana standby Rp 100 triliun. Dari total tersebut, Rp 99 triliun berhasil terserap,” ucap Dadan, dikutip dari web resmi bgn.go.id.

“Sementara Rp 70 triliun dikembalikan kepada Presiden Republik Indonesia karena kemungkinan tidak terserap di tahun ini,” kata dia.

Dadan mengungkapkan bahwa untuk tahun depan, dukungan pemerintah meningkat signifikan.

Baca Juga:

BGN akan menerima Rp 268 triliun, menjadikan BGN lembaga satu-satunya dengan anggaran terbesar di kabinet.

“Dengan jumlah penerima manfaat sebanyak 82,9 juta orang, setiap hari kami akan menyalurkan dana sekitar Rp 1,2 triliun,” kata dia.

Badan Gizi Nasional (BGN) mengembalikan Rp 70 triliun anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) kepada Presiden Prabowo Subianto.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Presiden Prabowo Subianto  Badan Gizi Nasional  makan bergizi gratis  Dadan Hindayana 
BERITA PRESIDEN PRABOWO SUBIANTO LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp