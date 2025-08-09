Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Entertainment - Seleb

Tak Tuntut Harta Gana-Gini Dari Fandy Christian, Dahlia Poland Ungkap Alasannya

Sabtu, 09 Agustus 2025 – 17:04 WIB
Dahlia Poland dan Fandy Christian. Foto Instagram/dahliachr

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Dahlia Poland mengungkapkan dirinya tak menuntut harta gana-gini terhadap suaminya, Fandy Christian.

Dia tidak mau proses perceraiannya menjadi rumit karena perebutan aset.

"Dari awal aku sama lawyer ku ini aku sudah ngomong sama dia, aku enggak akan minta harta gana-gini," ujar Dahlia Poland melalui kanal Mantra News di YouTube, dikutip Sabtu (9/8).

Sebab wanita 28 tahun itu menyadari bahwa mayoritas aset yang dimilikinya bersama Fandy Christian berupa properti dan kendaraan, sehingga mungkin akan rumit jika dibagi.

"Karena satu, aset kami berdua, aku dan Fandy itu semuanya berupa barang, kayak rumah, kendaraan, dan lain sebagainya," ucap Dahlia Poland.

Oleh karena itu, dia memilih untuk tak menuntut harta gana-gini, demi prosesnya tak berlarut-larut.

"Aku enggak mau nanti kayak malah jadi ribet begitu lho, urusannya malah panjang. Sudah deh enggak usah aku bilang begitu. Jadi, itu memang enggak ada sama sekali sih," kata perempuan berdarah Amerika Serikat - Jawa itu.

Terkait perceraiannya dengan Fandy Christian, dia menuturkan tak ada kaitannya dengan persoalan masa lalu atau pun isu orang ketiga.

