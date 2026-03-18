Takeda Borong Penghargaan di PR Indonesia Awards 2026, Tiga Tahun Beruntun

jpnn.com, JAKARTA - PT Takeda Innovative Medicines mempertegas konsistensinya dalam praktik komunikasi strategis dengan meraih dua penghargaan Silver pada ajang PR Indonesia Awards (PRIA) 2026.

Hal ini menandai keberhasilan Takeda mempertahankan prestasi di ajang yang sama selama tiga tahun berturut-turut.

Untuk tahun ini, Takeda unggul dalam dua kategori utama, yaitu public affairs (Stakeholder Management) Penghargaan atas dedikasi perusahaan dalam membangun kolaborasi kuat bersama pemerintah, organisasi profesi, dan mitra strategis demi mendukung transformasi kesehatan masyarakat di Indonesia.

Juga Public Relations (Community-Based Development), dengan mendapat apresiasi untuk program Corporate Social Responsibility (CSR) global bertajuk Women at the Center (WAC) atau Perempuan Indonesia Hidup Tanpa Kekerasan (PIHAK).

"Pencapaian ini melengkapi rekam jejak Takeda yang sebelumnya meraih penghargaan Gold pada 2025 melalui "Kampanye Digital CegahDBD" serta penghargaan Bronze pada 2024 untuk "Kampanye Pencegahan Demam Berdarah Dengue (DBD)," kata Head of Public Affairs and Communications PT Takeda Innovative Medicines, Revi Renita, Rabu (18/3).

Revi mengungkapkan, pengakuan ini merupakan cermin dari kerja tim yang solid dan kemitraan yang berkelanjutan.

Bagi perusahaan, pengakuan selama tiga tahun berturut-turut ini mencerminkan kolaborasi yang kuat dengan berbagai pemangku kepentingan dalam menghadirkan program yang berdampak nyata bagi masyarakat, sambungnya.

Senada iru, CEO PR Indonesua, Asmono Wikan, menyoroti peningkatan kualitas komunikasi strategis di Indonesia. Tahun ini, kompetisi diikuti oleh lebih dari 550 karya dari berbagai organisasi.