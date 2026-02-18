Close Banner Apps JPNN.com
Takjil Tempe Kriwang Sasa Hadir Menemani Hidangan Berbuka Puasa

Rabu, 18 Februari 2026 – 22:33 WIB
Sasa Tepung Bumbu menggelar 'Dapur Tempe Kriwang' di Parkir Timur Plaza Surabaya. Foto dok Sasa

jpnn.com, SURABAYA - Sasa Tepung Bumbu menggelar 'Dapur Tempe Kriwang' di Parkir Timur Plaza Surabaya pada 14 Februari 2026.

Sebuah acara yang didedikasikan untuk membantu para Ibu menjadi "pahlawan" di meja makan melalui sajian Takjil Tempe Kriwang (Krispi, Gurih, Ngebawang).

Sebanyak 250 kg Tempe Kriwang dihadirkan di tengah masyarakat Surabaya sebagai inspirasi takjil Ramadan yang lebih istimewa, yang krispi, gurih, dan ngebawang yang akan menjadi rebutan di meja makan nanti.

Momen "Piring Kosong" sebagai bentuk apresiasi Ibu Bagi seorang Ibu, kepuasan terbesar saat berbuka puasa adalah melihat suami dan anak-anak menyantap dengan lahap takjil yang ia siapkan.

Kini, Ibu dapat menyajikan takjil yang berbeda dari biasa tanpa harus repot membuat bumbu di dapur.

Dengan Sasa Tepung Bumbu Serbaguna, Takjil Tempe Kriwang buatan Ibu hadir dengan tekstur krispi yang pas, rasa gurih yang meresap, serta aroma bawang yang menggugah selera.

Sajian istimewa ini dipastikan akan menjadi rebutan suami dan anak-anak, sekaligus menjadikan momen berbuka keluarga terasa jauh lebih hangat.

Keunggulan rasa ini dibuktikan secara masif melalui dapur raksasa yang melibatkan 108 Key Opinion Moms (KOM) dari komunitas lokal Surabaya.

Dengan Sasa Tepung Bumbu Serbaguna, Takjil Tempe Kriwang buatan Ibu hadir dengan tekstur krispi yang pas, rasa gurih yang meresap.

