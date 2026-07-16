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JPNN.com - Entertainment - Film

Takkan Kubiarkan Kau Menangis, Ari Irham Bicara Kesulitan Jadi Anak Band

Kamis, 16 Juli 2026 – 09:09 WIB
Takkan Kubiarkan Kau Menangis, Ari Irham Bicara Kesulitan Jadi Anak Band - JPNN.COM
Konferensi pers film Takkan Kubiarkan Kau Menangis. Foto: Tim Langit Pictures

jpnn.com, JAKARTA - Aktor Ari Irham mengungkapkan tantangan yang harus dihadapi saat memerankan karakter dalam film terbarunya, Takkan Kubiarkan Kau Menangis.

Berperan sebagai gitaris sekaligus vokalis bernama Dika, dia mengaku sempat tertekan dengan terbebani dengan ekspektasi sang sutradara.

"Karena ya teman-teman semua tahu, saya bukan Duta ya, saya bukan vokalis," kata Ari Irham di Kuningan, Jakarta Selatan, baru-baru ini.

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Pria berusia 24 tahun itu diketahui memiliki latar belakang sebagai mantan DJ yang dekat dengan industri musik

Selama ini, Ari Irham juga sudah memiliki kemampuan dasar bermain gitar.

Namun, dia menilai bermusik sebagai personel band merupakan hal yang berbeda.

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Ari Irham butuh waktu dua bulan untuk belajar gitar dan bernyanyi dengan apik agar terlihat seperti pemain band profesional saat terekam di kamera.

"Kalau gitar sebenarnya, saya sudah bisa basic-nya, tapi setelah workshop 2 bulan, saya akhirnya jadi bisa grip gantung gitar," tambahnya.

Aktor Ari Irham mengungkapkan tantangan yang harus dihadapi saat memerankan karakter dalam film terbarunya, Takkan Kubiarkan Kau Menangis.

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TAGS   Ari Irham  Takkan Kubiarkan Kau Menangis  Sheila on 7  Film Takkan Kubiarkan Kau Menangis 
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