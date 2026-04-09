JPNN.com - Nasional - Humaniora

Taklimat Presiden Prabowo: Semangat Sumpah Pemuda Antarkan Indonesia Bertahan & Berprestasi

Kamis, 09 April 2026 – 07:23 WIB
Taklimat Presiden Prabowo: Semangat Sumpah Pemuda Antarkan Indonesia Bertahan & Berprestasi - JPNN.COM
Presiden Prabowo dalam taklimatnya kepada jajaran kabinet di Lapangan Tengah Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (8/4). Foto: dok Kemenpora

jpnn.com, JAKARTA - Sejumlah prestasi telah berhasil diraih Pemerintah Indonesia dalam 1,5 tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka. 

Capaian berbagai prestasi tersebut ditegaskan Presiden Prabowo dalam taklimatnya kepada jajaran kabinet di Lapangan Tengah Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (8/4) sore. 

Semua pejabat, meliputi menteri dan wakil menteri, kepala dan wakil kepala badan, hingga para pejabat eselon satu dan direktur utama BUMN dikumpulkan dalam agenda taklimat ini. Termasuk Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Erick Thohir, Wamenpora Taufik Hidayat, serta Sekretaris Kemenpora Gunawan Suswantoro.

"Di tahun pertama kita, tidak dapat dimungkiri kita telah mencapai tonggak-tonggak prestasi yang nyata," ucap Presiden. 

Presiden Prabowo menilai Pemerintah Indonesia saat ini mampu bertahan dan mencapai keberhasilan di tengah keadaan dunia yang penuh dengan ketidakpastian dan konflik geopolitik.

Peperangan di berbagai wilayah, sebut Presiden, sudah mengakibatkan goncangan terhadap stabilitas dunia yang mampu dihadapi dan dilewati Indonesia.

"Alhamdulillah Pemerintah kita, di mana saudara-saudara adalah bagian dari Pemerintah yang saya pimpin dalam 1,5 tahun, alhamdulillah kita dapat mengendalikan arah perkembangan, arah bernegara bangsa kita," ujar Presiden. 

Presiden Prabowo menyampaikan Pemerintah Indonesia saat ini telah menavigasi bangsa melalui hal-hal yang berbahaya. 

Sejumlah prestasi telah berhasil diraih Pemerintah Indonesia dalam 1,5 tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden (Wapres) Gibran

