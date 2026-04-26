Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Taklukkan Newcastle, Arsenal Kembali Pimpin Klasemen Liga Inggris

Minggu, 26 April 2026 – 07:59 WIB
Gelandang Arsenal Eberechi Eze (tengah) merayakan keberhasilannya mencetak gol ke gawang Newcastle pada pertandingan Liga Inggris di Stadion Emirates, London, Sabtu (25/4/2026) waktu setempat. Antara/premierleague.com

jpnn.com - JAKARTA - Arsenal mengalahkan Newcastle United 1-0 pada pekan 34 Liga Inggris di Stadion Emirates, London, Sabtu (25/4) waktu setempat.

Hasil ini membuat The Gunners  kembali ke peringkat pertama klasemen sementara Liga Inggris

Kemenangan ini membuat Arsenal memiliki 73 poin dari 34 pertandingan di posisi pertama, unggul tiga angka dari Manchester City di tempat kedua yang baru melakoni 33 laga.

Kekalahan membuat Newcastle United tertahan di peringkat 14 klasemen sementara Liga Inggris dengan 42 poin dari 34 laga, terpaut tujuh angka dari zona kompetisi Eropa.

Arsenal mengemas kemenangan berkat gol semata wayang Eberechi Eze ketika laga berjalan sembilan menit, demikian catatan Premier League.

Pada pertandingan di Emirates, Arsenal langsung memperagakan permainan menyerang dan sempat memberikan ancaman melalui tendangan Eberechi Eze, tetapi masih menyamping dari gawang Newcastle.

The Gunners akhirnya berhasil unggul cepat lewat gol Eberechi Eze setelah memanfaatkan umpan Kai Havertz. Skor berubah menjadi 1-0.

Newcastle sempat memiliki peluang untuk menyamakan kedudukan melalui tendangan jarak jauh Sandro Tonali. Namun, bola dapat ditepis oleh kiper Arsenal David Raya.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Liga Inggris  Arsenal  Arsenal vs newcastle  Man City  klasemen Liga Inggris 
JPNN VIDEO

JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp