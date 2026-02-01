Taklukkan PSIM, Borneo FC Tak Mau Persib Terlalu Jauh, Cek Klasemen

Minggu, 01 Februari 2026 – 17:50 WIB

jpnn.com - SAMARINDA - Borneo FC Samarinda memenangi pertarungan melawan PSIM Yogyakarta secara dramatis.

Laga pekan ke-19 Super League di Stadion Segiri, Samarinda, Minggu (1/2) sore WIB itu berakhir 2-1 untuk kemenangan Borneo FC si tuan rumah.

Dua pemain baru Borneo sama-sama masuk daftar pencetak gol, yakni Kaio Nunes dan Koldo Obieta.

Nunes menyarangkan bola dengan sundulan pada menit ke-30, begitu juga Obi, dengan tandukannya pada menit 90+1.

Sementara itu, gol PSIM lahir dari penalti Ze Valente pada menit ke-81.

PSIM Yogya sepanjang laga bukannya tim yang inferior. Valente dan kawan-kawan memaksa Borneo FC untuk rapat dalam bertahan.