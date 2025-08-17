Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Taklukkan Stuttgart, Bayern Muenchen Juara Piala Super Jerman 2025

Minggu, 17 Agustus 2025 – 07:38 WIB
Penyerang Bayern Muenchen Harry Kane merayakan keberhasilannya mencetak gol ke gawang VfB Stuttgart pada partai Piala Super Jerman di Stadion MHP Arena, Stuttgart, Sabtu (16/8/2025). (antara/fcbayern.com)

jpnn.com - JAKARTA - Bayern Muenchen menjadi juara Piala Super Jerman 2025.

Bayern menjadi juara setelah mengalahkan VfB Stuttgart 2-1 di Stadion MHP Arena, Stuttgart, Minggu dini hari WIB.

Harry Kane dan Luis Diaz mencetak kedua gol Bayern, satu gol balasan Stuttgart dibuat oleh Jamie Leweling, demikian catatan DFL.

Ini trofi Piala Super Jerman ke-11 yang diangkat Bayern setelah 1987, 1990, 2010, 2012, 2016, 2017, 2018, 2020, 2021 dan 2022.

Sebaliknya, ini kekalahan kedua Stuttgart pada pertandingan Piala Super Jerman setelah edisi 2024.

Muenchen mendominasi lawannya dengan 53 persen penguasaan bola dan 17 peluang.

Namun, Stuttgart melepaskan lima tembakan tepat sasaran.

Bayern menjadi tim pertama yang memberikan ancaman ketika tendangan Leon Goretzka melebar dari gawang Stutgart.

