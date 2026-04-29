JPNN.com - Nasional - Humaniora

Taksi Hijau jadi Pemicu Kecelakaan Kereta di Bekasi, DPR Minta Pemerintah Tindak Tegas

Rabu, 29 April 2026 – 11:13 WIB
Taksi Hijau jadi Pemicu Kecelakaan Kereta di Bekasi, DPR Minta Pemerintah Tindak Tegas - JPNN.COM
Anggota Komisi VI DPR Kawendra Lukistian menyoroti perusahaan transportasi Green SM atau taksi hijau imbas adanya kecelakaan kereta api di Bekasi, Jawa Barat, Senin (28/4). Ilustrasi. Foto: Antara

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi VI DPR Kawendra Lukistian menyoroti perusahaan transportasi Green SM atau taksi hijau imbas adanya kecelakaan kereta api di Bekasi, Jawa Barat, Senin (28/4).

Dia meminta kepada pemerintah agar mengambil langkah tegas terhadap perusahaan asal Vietnam itu.

Dia menduga taksi hijau yang terlibat tersebut sebagai pemicu awal rangkaian kecelakaan beruntun.

Perjalanan panjang transformasi layanan kereta api, menurut dia, tidak seharusnya tercoreng oleh kelalaian pihak eksternal.

"Ini bukan sekadar insiden tunggal, sudah beberapa kali terhenti di perlintasan kereta api dan banyak aduan masyarakat terkait taksi ini,” kata Kawendra di Jakarta, Rabu.

Sebagai pengguna layanan kereta di Jabodetabek pada era 2006–2010, dia mengaku menyaksikan betapa panjang dan sulitnya transformasi yang telah dilakukan oleh PT KAI hingga menjadi seperti sekarang.

"Rasanya tidak berlebihan bila kami meminta pemerintah untuk mengevaluasi dan mencabut izin operasional perusahaan taksi asal Vietnam tersebut," kata dia.

Di sisi lain, dia juga menyampaikan duka mendalam atas insiden tersebut.

Anggota Komisi VI DPR Kawendra Lukistian menyoroti perusahaan transportasi Green SM atau taksi hijau imbas adanya kecelakaan kereta api.

TAGS   taksi hijau  Kecelakaan Kereta Api  DPR  Taksi Green SM 

