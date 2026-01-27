Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Kriminal

Takut Diamuk Warga, Maling di Palembang Nyemplung ke Sungai Musi

Selasa, 03 Februari 2026 – 00:00 WIB
Pelaku saat dievakuasi dari sungai. Foto: dokumen polisi

jpnn.com, PALEMBANG - Latif (42 tahun), warga 14 Ulu, Palembang, Sumsel, nekat mencuri kabel tembaga lampu di jembatan Musi VI, Kecamatan Seberang Ulu I, Senin (2/2/2026) pagi.

Bukannya untung, Latif justru nyaris diamuk massa sebelum akhirnya terjun bebas ke Sunga Musi.

Kejadian yang berlangsung sekitar pukul 06.30 WIB ini sempat menarik perhatian warga.

Kapolsek Seberang Ulu I Palembang Kompol Heri membenarkan penangkapan terhadap pelaku.

"Benar, setelah menerima laporan dari masyarakat. Kami bergerak cepat dan berkoordinasi dengan Ditpolairud Polda Sumsel untuk mengejar pelaku menggunakan kapal patroli," ungkap Heri.

Proses penangkapan pelaku cukup dramatis, di mana pelaku sempat bergelantungan di bawah konstruksi jembatan demi menghindari kepungan warga. Merasa terdesak, dia memilih melompat ke sungai.

"Pelaku ditangkap oleh Ditpolairud Polda Sumsel," kata Heri.

Selain menangkap pelaku, polisi juga mengamankan barang bukti (BB) berupa satu tas penuh kabel tembaga yang sudah dipotong. (mcr35/jpnn)

Redaktur : Rah Mahatma Sakti
Reporter : Cuci Hati

TAGS   sungai musi  Palembang  maling  jembatan musi 
