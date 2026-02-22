Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah

Takut Dibunuh KKB, 26 WN China Ikut Dievakuasi dari Lokasi Penambangan

Minggu, 22 Februari 2026 – 14:34 WIB
Takut Dibunuh KKB, 26 WN China Ikut Dievakuasi dari Lokasi Penambangan - JPNN.COM
Para pekerja tambang sesaat sebelum dievakuasi ke lokasi yang dianggap aman dari gangguan KKB. (ANTARA/HO-Polres Nabire)

jpnn.com, JAYAPURA - Tim gabungan yang terdiri dari personel TNI dan Polri saat ini berupaya mengevakuasi karyawan PT Kristalin Nabire, termasuk 26 warga negara China ada di lokasi penambangan emas di Legari, Kabupaten Nabire, Papua Tengah.

Kapolres Nabire AKBP Samuel Tatiratu mengatakan evakuasi dilakukan setelah kawasan itu diserang KKB pimpinan Aibon Kogoya hingga menyebabkan dua orang tewas.

"Saat ini kami sedang berupaya mengevakuasi karyawan, termasuk 26 orang berkebangsaan China dari lokasi penambangan," kata Samuel, Minggu.

Baca Juga:

Dia menyebutkan pihaknya juga akan mengevakuasi para pendulang emas sehingga segera dilakukan penelusuran di sepanjang Kali Musairo mengingat sebelumnya, Sabtu (21/2) sekitar 75 orang sudah dievakuasi.

Evakuasi dilakukan untuk menghindari terjadinya kembali gangguan keamanan yang dilakukan KKB.

"Saat ini kami masih berupaya mengevakuasi karyawan maupun para pendulang yang ada di sekitar Kali Musairo, Legari," katanya.

Baca Juga:

Ketika ditanya tentang identitas jenazah yang ditemukan di TKP, Kapolres Nabire mengaku belum mendapat laporan hasil identifikasi yang dilakukan di RSUD Nabire.

"Saya masih berada di Legari dan hingga kini belum dapat laporan tentang hasil autopsi terhadap jenazah yang ditemukan di Pos PT Kristalin," kata Kapolres. (antara/jpnn)

Karyawan dan 26 WN China dievakuasi dari lokasi penambangan setelah penyerangan KKB.

Redaktur & Reporter : Rah Mahatma Sakti

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   KKB  wn china  penambangan  KKB Papua 
BERITA KKB LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp