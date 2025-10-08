Talita Yakin Sekolah Garuda Bisa Jadi Jembatan Wujudkan Mimpi Kuliah di Luar Negeri

jpnn.com, JAKARTA - Talita Almira Salsabila, siswi kelas 12 SMAN Unggulan MH Thamrin, Jakarta, memukau peserta yang hadir dalam acara pengenalan Program Sekolah Garuda Transformasi di sekolah tersebut.

Talita menyampaikan cita-citanya untuk mengawinkan sains, etika, dan kebijakan publik dalam karier masa depannya.

Tepuk tangan pun bergemuruh ketika Talita mengungkapkan rasa bangganya sebagai salah satu penerima manfaat Program Sekolah Garuda.

“Saya bangga menjadi bagian dari generasi Garuda. Generasi yang tidak hanya bermimpi, tapi juga bertranformasi. Generasi yang tidak hanya berhasil, tapi juga bermakna,” kata Talita di acara pengenalan Program Sekolah Garuda di SMAN Unggulan MH Thamrin, Jakarta, Rabu (8/10).

SMAN Unggulan MH Thamrin merupakan satu dari 12 Sekolah Garuda transformasi yang hari ini resmi diperkenalkan.

Sekolah Garuda transformasi lainya adalah SMAN 10 Fajar Harapan, Aceh, SMA Unggul Del, Sumatera Utara, MAN Insan Cendekia Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan.

Selain di Jakarta, ada SMA Cahaya Rancamaya, di Bogor Jawa Barat; SMA Taruna Nusantara, Magelang Jawa Tengah, SMA Pradita Dirgantara, Boyolali, Jawa Tengah, SMAN 10 Samarinda, Kalimantan Timur, SMAN Banua BBS, Kalimantan Selatan, MAN Insan Cendekia Gorontalo, Gorontalo; SMAN Siwalima Ambon, Maluku; dan SMA Averos Sorong, Papua Barat Daya.

Talita berharap Program Sekolah Garuda yang digagas Presiden Prabowo Subianto dapat mewujudkan mimpinya dan mimpi teman-temannya di SMAN Unggulan MH Thamrin, serta seluruh anak muda bertalenta di Tanah Air.