Taman Baca Literati di Cirebon Terima Bantuan ATK dari Komunitas K-Pop

jpnn.com, CIREBON - Sebuah taman baca masyarakat (TBM) bernama Literati yang beroperasi di garasi rumah pribadi di Perumahan Green Tukmudal, Kota Sumber, Kabupaten Cirebon, menerima bantuan alat tulis kantor (ATK) dari sejumlah komunitas penggemar budaya Korea atau K-Pop.

Bantuan tersebut diserahkan langsung oleh tiga komunitas, yaitu Blackjack Indonesia Official (fanbase 2NE1), Team Winter Indonesia (fanbase Winter, member Aespa), dan The Boyz Indonesia (fanbase The Boyz).

Paket ATK yang terkumpul dari donasi ketiga fanbase itu membuat Vivit Sholihati, pengelola TBM sekaligus Kepala SDN 1 Kasugengan Kidul, tak bisa menyembunyikan rasa kaget sekaligus bahagianya.

"Saya benar-benar tidak menyangka, ternyata komunitas K-Pop juga memiliki kepedulian yang sama terhadap literasi. Awalnya saya pikir mereka hanya peduli pada bencana atau momen-momen tertentu yang sedang hype, tapi ternyata mereka serius peduli pada anak-anak dan literasi. Mereka datang, melihat langsung kegiatan, lalu memutuskan membantu. Ini membuat saya semakin semangat," ujar Vivit.

Dia mengaku kini justru terinspirasi oleh semangat sosial para penggemar K-Pop tersebut.

"Saya malu sendiri, kok anak-anak muda ini begitu luar biasa semangatnya berbagi untuk masyarakat. Saya yang sudah seumur ini kadang masih kalah energi. Ternyata stereotip bahwa K-Pop hanya hura-hura itu salah besar, mereka punya sisi peduli yang sangat nyata, bahkan sampai ke literasi yang selama ini dianggap ‘berseberangan’ dengan dunia mereka," ujar dia.

Sisi lain datang dari Tom, salah satu penggerak Blackjack Indonesia Official. Menurutnya, komunitas penggemar budaya Korea yang ada di Indonesia selalu tertarik dengan hal-hal positif seperti yang dilakukan TBM Literati.

"Kami memang aktif pada kegiatan sosial apa pun dan sangat tertarik pada kegiatan positif seperti yang diadakan TBM Literati. Dengan ikut serta, kami yakin bisa menjadi contoh untuk fanbase K-Pop lain agar lebih sering terjun ke kegiatan positif, bukan hanya donasi saat ada bencana atau tren semata," kata Tom.