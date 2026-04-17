Tambah 4 Lagu, Laufey Rilis Album Baru Versi Deluxe

jpnn.com, LOS ANGELES - Musikus asal Los Angeles berdarah Islandia-Tiongkok, Laufey, meluncurkan album 'A Matter of Time: The Final Hour', versi deluxe.

Dirilis via AWAL/Vingolf Recordings, versi album tersebut mengandung 15 track original dari 'A Matter of Time' dan 4 lagu baru termasuk single How I Get, Madwoman, I Wait, I Wait, I Wait, dan I'll Forget About You (In Time).

Demi menambah keseruan dari perilisan, Laufey turut meluncurkan vide klip untuk lagu Madwoman.

Video dibintangi oleh Hudson Williams dari serial televisi Heated Rivalry, Alysa Liu yang memenangkan Olimpiade cabang olahraga Seluncur Indah, Lola Tung dari serial terbatas The Summer I Turned Pretty, dan Megan Skiendiel dari girl-group KATSEYE.

Terinspirasi dari dunia ala Slim Aarons, video klip Madwoman berisi drama percintaan antara karakter Laufey dan Hudson Williams.

Karya tersebut melibatkan sutradara Warren Fu, sinematografer Andrew Truong, beserta dukungan dari produser eksekutif Oscar Tang, Christine Yi, dan Maqui Qi.

"Sepanjang aku tumbuh dewasa, aku merasa kurang adanya representasi bagi orang-orang yang mirip denganku di industri musik dan media. Dengan video klip ini, aku harap bisa jadi representasi itu untuk orang lain yang mirip denganku," kata Laufey.

"Hasilnya adalah apa yang jujur ku rasa seperti video klip impianku dan persis seperti apa yang ingin dilihat oleh Laufey kecil." lanjutnya.