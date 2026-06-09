Tambah 9 Lagu, Joji Rilis Piss In The Wind versi Deluxe

jpnn.com, JEPANG - Penyanyi sekaligus penulis lagu asal Jepang, Joji, mengumumkan peluncuran edisi Deluxe dari album studio keempat, Piss In The Wind.

Edisi Deluxe itu memperluas dunia musik album tersebut dengan 9 lagu tambahan, yang menampilkan kolaborasi dengan The Kid LAROI, Yeat, Anyma, dan Corbin.

Joji juga menyertakan dua demo yang sangat dinantikan dan belum pernah dirilis sebelumnya: DYKILY (2017 Demo Version) dan FTC bagi penggemar setia.

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Lagu utama dalam album Deluxe yakni Bluffin menampilkan The Kid LAROI, yang memadukan suara penyanyi-rapper asal Australia tersebut dengan vokal Joji yang diolah dengan efek glitch.

Adapun aransemen musik yang cerah dan dinamis merupakan karya Sam Homaee, BNYX, dan 1SRAEL.

Album Deluxe tersebut juga menyertakan kolaborasi terbaru dengan Yeat (Back Home) dan Anyma (Beautiful) dan makin memperlihatkan keragaman gaya musik Joji.

Akhir bulan ini, Joji akan memulai tur internasionalnya, Solaris Tour, dengan jadwal konser yang mencakup Amerika Utara, Eropa, Asia, Australia, dan Selandia Baru.

Dia akan tampil di berbagai arena besar di seluruh dunia, termasuk Prudential Center, Barclays Center, Intuit Dome, The O2, dan banyak lagi dalam tur yang dipromosikan oleh Live Nation.