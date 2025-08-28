Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Otomotif - Mobil

Tambah Showroom Mobkas di Gading Serpong, Focus Motor Beri Garansi 10 Tahun, Wow!

Kamis, 28 Agustus 2025 – 10:16 WIB
Tambah Showroom Mobkas di Gading Serpong, Focus Motor Beri Garansi 10 Tahun, Wow! - JPNN.COM
Jajaran mobil bekas yang berada di Showroom Focus Motor Gruop. Foto: Dedi Sofian

jpnn.com, JAKARTA - Pasar mobil bekas yang masih sangat menggiurkan menjadi pendorong Focus Motor untuk memperluas jangkauannya, khususnya di area Jabodetabek.

Perusahaan yang mengkhususkan jual beli mobil bekas (mobkas) itu membuka cabang baru di wilayah Gading Serpong, Tangerang, Banten.

Sebagai showroom mobkas, Focus Motor melakukan berbagai inovasi yang menitikberatkan pada layanan berkualitas, kepuasan pelanggan, dan jaminan unit yang dapat diandalkan.

Baca Juga:

“Kami melihat potensi pasar mobil bekas di wilayah Tangerang Raya terus tumbuh. Dengan cabang baru ini, harapannya bisa menjangkau konsumen lebih luas,” ungkap CEO Focus Motor Group Agustinus, di Gading Serpong, Rabu (27/8).

Bersama situs jual beli - Belanja Mobil, Focus Motor meluncurkan program jaminan mobkas yang mampu menghilangkan ke khawatiran konsumen.

Program itu adalah garansi mobil bekas selama sepuluh tahun dengan cakupan jaminan yang luas.

Baca Juga:

Secara total Focus Motor memberikan garansi untuk ratusan komponen kendaraan. Mulai dari mesin, transmisi, sistem penggerak atau kaki-kaki, pengereman hingga sistem pendingin atau AC (Air Conditioning).

Dengan banyaknya parts yang dijamin, diharapkan bisa menjadi bukti akan kualitas produk yang ditawarkan.

Pasar mobil bekas yang masih sangat menggiurkan menjadi pendorong Focus Motor memperluas jangkauannya, sekaligus mengumumkan program garansi mobkas 10 tahun

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Showroom mobkas  garansi mobkas  mobil bekas  Focus Motor  Focus Motor Belanja Mobil  garansi mobil bekas 

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp