Tambahan Dana TKD Sudah Dihitung, Purbaya Tunggu Arahan Prabowo

jpnn.com - JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan pihaknya sudah menghitung tambahan dana transfer ke daerah (TKD). Menurut dia, tindak lanjutnya tinggal menunggu arahan dari Presiden Prabowo Subianto.

"Itu, sudah kami hitung kebutuhannya berapa kira-kira, (kami) menunggu arahan Bapak Presiden," kata Menkeu Purbaya menjawab pertanyaan wartawan saat ditemui di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Jumat (31/7).

Oleh karena itu, Menkeu Purbaya belum dapat memerinci secara detail mengenai besaran tambahan dana TKD tersebut. Sebab, Purbaya mengaku harus melaporkannya terlebih dahulu kepada Presiden Prabowo.

"Nanti saya menghadap Bapak Presiden, kalau beliau setuju, ya, kita umumin, kalau enggak ya... ini keputusan Bapak Presiden semua, ya. Jadi, saya menunggu petunjuk Bapak Presiden," ungkapnya.

Meski demikian, Purbaya meyakini bahwa besaran tambahan dana TKD yang telah dihitung oleh kementeriannya cukup untuk menambal kekurangan anggaran yang dialami sejumlah pemerintah daerah.

Namun, Purbaya belum dapat menyebutkan jumlah pasti banyaknya daerah yang akan menerima tambahan dana tersebut, meskipun saat ditanya wartawan pada Selasa (28/7), Purbaya menyebut ada 490 daerah yang berpotensi menerima tambahan dana.

"Saya ngomong gitu ya (490 daerah berpotensi terima tambahan dana, red.)? Ya, sekitar segitulah. Ini, ini masih, masih harus diluruskan dahulu, (saat ini, red.) baru, baru dihitung di atas kertas, coret-coretan," kata Purbaya.

Terkait kesulitan anggaran yang dialami sejumlah daerah, pemerintah pusat bergerak cepat untuk memastikan tambahan dana ke daerah itu dapat segera diterima.