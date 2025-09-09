Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Daerah

Tambang Bawah Tanah Freeport Longsor, 7 Karyawan Terjebak

Selasa, 09 September 2025 – 11:00 WIB
Kapolsek Tembagapura Iptu Firman. Foto: Evarianus Supar/Antara

jpnn.com - MIMIKA - Tujuh orang karyawan PT Freeport Indonesia (PTFI) dilaporkan terjebak di area tambang bawah tanah (underground) di kawasan Grasberg, Tembagapura, Mimika, Papua Tengah, akibat longsor yang terjadi sejak Senin (8/9) malam.

Tim gabungan PTFI masih terus mengupayakan evakuasi.

Kapolsek Tembagapura Iptu Firman mengatakan jajarannya masih berkoordinasi dengan pihak manajemen PTFI untuk segera mengevakuasi tujuh karyawan yang terjebak dalam area tambang bawah tanah tersebut.

"Informasi yang kami terima dari petugas pengamanan internal PT Freeport ada tujuh orang yang terjebak. Kejadiannya sejak pukul 22.00 WIT. Sejauh ini belum ada laporan korban jiwa, semoga semuanya selamat dan segera dievakuasi," kata Firman.

Berdasarkan informasi yang dihimpun Antara di Timika, Selasa, peristiwa longsor terjadi di dalam area tambang bawah tanah Grasberg Block Cave (GBC) pada Senin (8/9) malam.

Lokasi itu persis berada di bawah sekitar area tambang terbuka Grasberg yang sudah tidak lagi beroperasi sejak beberapa tahun lalu.

Material basah (wetmuck) diduga berasal dari area panel GBC.

Di dalam area tambang bawah tanah PTFI di kawasan Distrik Tembagapura, Kabupaten Mimika, Papua Tengah, selalu terdapat fasilitas tempat berlindung (chamber) bagi para pekerja jika terjadi situasi yang membahayakan.

longsor terjadi di dalam area tambang bawah tanah GBC yang Freeport pada Senin (8/9) malam.

TAGS   Freeport  tambang Freeport  tambang freeport longsor  Ptfi 
