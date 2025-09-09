Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah

Tambang Emas Ilegal di Batas Negara Terbongkar, 4 WN Cina Ditangkap

Selasa, 09 September 2025 – 19:02 WIB
Tambang Emas Ilegal di Batas Negara Terbongkar, 4 WN Cina Ditangkap - JPNN.COM
Para tersangka ketika digiring aparat kepolisian. Foto. Ridwan/jpnn

jpnn.com, JAYAPURA - Sebanyak enam penambang emas liar ditangkap aparat Polda Papua di Kabupaten Keerom. Para penambangan emas ilegal itu kini telah dijadikan tersangka dan di tahan di Mapolda Papua. 

Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Polda Papua Kombes Pol I Gusti Gede Era Adhinata mengatakan penangkapan para tersangka berawal dari proses penyelidikan oleh timnya. 

"Ketika di cek di lokasi para penambangan ini tidak bisa menunjukkan ijin alias ilegal, sehingga kami lakukan penahanan berjumlah 9 orang, namun 6 terbukti dan dijadikan tersangka," ujar Era. 

Baca Juga:

Dari hasil pemeriksaan, kata Era, para pelaku yang dijadikan tersangka adalah:

1. AAM H.N. (WNI), direktur PT Saveree Gading International Group

2. C L. (WN China), teknisi mesin survei yang mengawasi produksi dan melatih karyawan WNI

Baca Juga:

3. WCD (WN China), teknisi listrik

4. CHT (WN China), berperan sebagai perantara

Polisi bongkar aktivitas penambangan ilegal di batas negara, empat warga asal Cina ditangkap

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   tambang emas ilegal  penambang liar  Papua  Polda Papua  wn china 
BERITA TAMBANG EMAS ILEGAL LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp