JPNN.com - Pendidikan

Tambang Sorowako Bantu Pendidikan Warga di Luwu Timur Lewat Beasiswa

Rabu, 20 Mei 2026 – 19:15 WIB
Ilustrasi bimbingan belajar kerja sama) PT Vale Indonesia (anggota holding industri pertambangan MIND ID). Foto: dokumentasi MIND ID

jpnn.com, JAKARTA - Yayasan Pendidikan Sorowako (YPS), didukung oleh PT. Vale Indonesia (anggota holding industri pertambangan MIND ID), mengelola pendidikan mulai dari taman kanak-kanak hingga politeknik.

Sebanyak 70 persen siswa yang dibina yayasan ini berasal dari keluarga kurang mampu di wilayah sekitar tambang Sorowako, Luwu Timur, Sulawesi Selatan.

Bahkan ada taman kanak-kanak yang khusus diperuntukkan bagi anak-anak masyarakat lokal tidak untuk anak karyawan perusahaan.

Program beasiswa Vale yang telah berjalan sejak awal 2000-an mencakup biaya sekolah, seragam, buku, hingga perlengkapan belajar.

Salah satunya Hirwaty Aris yang menerima beasiswa dari YPS beberapa tahun lalu. Kini, anak-anaknya juga turut mendapat beasiswa yang sama.

"Dulu saya bangga saat dipanggil naik ke panggung menerima penghargaan beasiswa. Sekarang saya merasakan kebanggaan itu lagi ketika anak-anak menerima beasiswa," ujar Hirwaty.

Bagi keluarga seperti Hirwaty, bantuan beasiswa itu bukan hanya soal uang melainkan soal kepercayaan bahwa masa depan anak-anaknya bisa berbeda.

"Semoga anak-anak lokal bisa kuliah tinggi dan bersaing. Saya ingin anak-anak saya lebih sukses dari saya," kata dia.

