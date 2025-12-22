Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Dahlan Iskan

Tambang Triliun

Oleh: Dahlan Iskan

Senin, 22 Desember 2025 – 07:23 WIB
Tambang Triliun - JPNN.COM
Dahlan Iskan. Foto: dok JPNN.com

jpnn.com - Podcast Akbar Faizal dengan Islah Bahrawi membuka tabir kisruh di Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Cara Bahrawi membukanya sedikit-sedikit. Lebih banyak membuat penasaran.

Misalnya: ternyata Bahrawi pernah diminta Gus Yahya, ketua umum PBNU, untuk mempelajari proposal bisnis pengelolaan tambang batu bara milik NU.

Proposal itu datang dari perusahaan yang terafiliasi dengan Boy Thohir, pemilik PT Adaro -raja batu bara Indonesia.

Baca Juga:

Anda sudah tahu Boy Thohir adalah kakak kandung Erick Thohir, menteri pemuda dan olahraga yang mantan menteri BUMN.

Anda juga sudah tahu: di zaman Presiden Jokowi, NU diberi tambang batu bara di Kaltim seluas 25.000 hektare. Isinya: sekitar satu miliar ton batu bara.

Semuanya batu bara kelas satu di Indonesia: kalorinya di atas 6.000 -padahal mayoritas tambang di Indonesia hanya mengandung batu bara dengan kalori 3.000 sampai 4.500.

Baca Juga:

Kadar sulfurnya pun sangat rendah: sekitar 0,7. Kadar pencemar udaranya sangat minim. Pasar dunia rebutan batu bara kelas satu seperti itu. Harganya, Sabtu lalu, USD120/ton.

Biaya mengeruk batu baranya pun sangat murah. Batu bara NU itu ada di permukaan tanah. Beda dengan batu bara di Tiongkok yang berada di kedalaman sekitar 1.000 meter di bawah tanah. Untuk mengambilnya harus bikin terowongan bawah tanah.

Podcast Akbar Faizal dengan Islah Bahrawi membuka tabir kisruh di Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Cara Bahrawi membukanya sedikit-sedikit. Soal tambang.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Dahlan Iskan  Tambang Triliun  NU  PBNU  Tambang  batu bara  Islah Bahrawi  Akbar Faizal  Jokowi  Boy Thohir  Gus Yahya  Disway  Disway hari ini 
BERITA DAHLAN ISKAN LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp