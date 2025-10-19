Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Entertainment - Musik

Tame Impala Lepas Album Deadbeat dan Umumkan Jadwal Tur

Minggu, 19 Oktober 2025 – 07:17 WIB
Tame Impala. Foto: Dok. Columbia Records/Julian Klincewicz

jpnn.com, AUSTRALIA - Grup musik asal Australia, Tame Impala baru saja merilis album kelima yang berjudul Deadbeat, via Columbia Records.

Sebelum album diluncurkan, proyek musik dari Kevin Parker itu telah membocorkan tentang tiga single, Loser, End of Summer, dan Dracula.

Terbaru, Tame Impala membagikan video musik untuk lagu pembuka album My Old Ways.

Video disutradarai oleh Kristofski dan menampilkan rekaman cinema verite yang diambil selama proses Kevin Parker membuat album di berbagai lokasi di seluruh dunia.

Dalam Deadbeat, Tame Impala menciptakan kumpulan eksplorasi psychedelic club yang sangat kuat sebagai wadah untuk penulisan lagu paling segar dan menggugah pikiran yang pernah dibuat.

Album tersebut terinspirasi secara mendalam oleh bush doof culture di Australia, khususnya scene lokal di sekitar Margaret River, Western Australia, pada era 90-an, sekaligus menginterpretasi ulang Tame Impala sebagai semacam pertunjukan rave primitif masa depan.

Album dikerjakan di berbagai lokasi selama beberapa tahun terakhir, dan sebagian besar proses berlangsung antara kota kelahiran Kevin Parker, Fremantle, dan studionya, Wave House di Injidup, Australia Barat, pada paruh pertama 2025.

Adapun Deadbeat terdengar seperti karya seorang seniman yang telah menguasai keahliannya dengan tingkat yang lebih tinggi, dibuat dengan merangkul spontanitas yang baru ditemukan bagi seorang perfeksionis yang tersohor.

