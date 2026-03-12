Tamparan Mojtaba

jpnn.com - Yang terlibat perang IsAm-Iran, yang hancur perasaan kita semua. Orang Indonesia. Juga orang di banyak negara.

Kian keras Amerika Serikat menekan Iran kian keras sikap yang ditekan –kian dalam pula persoalan di dalam negeri kita.

Mojtaba Khamenei Diumumkan sebagai Pemimpin Tertinggi Iran yang Baru di Tengah Ketegangan Perang---dok. iMArabic

Pun kian tampak Amerika mencari Ayatollah yang pro padanya justru kian cepat terpilih Ayatollah yang paling anti Amerika: Ayatollah Mojtaba Khamenei. Ia putra kedua Ayatollah Ali Khamenei yang gugur di serangan hari pertama IsAm.

Begitu cepat Mojtaba terpilih sebagai pemimpin tertinggi Iran.

Ia sudah terpilih menggantikan ayahnya tidak sampai 10 hari kemudian, padahal suasananya sangat tidak mungkin melaksanakan sidang dewan Ayatollah yang beranggotakan sekitar 80 orang itu.

Israel-Amerika terus memonitor kapan sidang mereka dilaksanakan. Di mana. Begitu terdeteksi bom besar diluncurkan ke lokasi itu. Sekali bom sapu bersih.

Ternyata Israel-Amerika (IsAm) tidak bisa mendeteksinya. Atau, para Ayatollah itu punya cara khusus melaksanakan sidang. Pasti tidak lewat grup WA. Atau sejenisnya. Itu bisa langsung disadap. Jadi sasaran empuk.