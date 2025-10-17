Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Entertainment - Gosip

Tampil Berbeda di Persidangan. Nikita Mirzani: Hari Ini Aku Berikan Kesopanan

Jumat, 17 Oktober 2025 – 04:09 WIB
Tampil Berbeda di Persidangan. Nikita Mirzani: Hari Ini Aku Berikan Kesopanan - JPNN.COM
Aktris Nikita Mirzani di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis (16/10). Foto: Firda/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Nikita Mirzani tampil beda saat menjalani sidang lanjutan atas kasus dugaan pemerasan dan TPPU di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Kamis (16/10).

Pasalnya, perempuan 39 tahun itu tampak menggunakan dress putih berlengan panjang serta kerudung berwarna senada.

Nikita Mirzani pun sengaja memakai pakaian yang sopan pada persidangan hari ini.

Dia lantas mengungkapkan alasan dirinya tampil lebih tertutup dibandingkan biasanya.

Sebab ibu tiga anak itu dinilai tak sopan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) selama persidangan.

"Karena kemarin aku dibilang tidak sopan, maka hari ini aku berikan kesopanan," ujar Nikita Mirzani du PN Jakarta Selatan, Kamis.

Pemain film Comic 8 itu, bahkan memiliki tema tersendiri untuk penampilannya hari ini.

"Hari ini aku jadi putri Firaun, ya," kata Nikita Mirzani seraya bercanda.

Nikita Mirzani tampil beda saat menjalani sidang lanjutan atas kasus dugaan pemerasan dan TPPU di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, hari ini.

TAGS   Nikita Mirzani  Persidangan  kasus tppu  pengadilan 
