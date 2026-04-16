Tampil Berbeda di Serial Luka, Makan, Cinta, Mawar De Jongh Blak-Blakan Soal Ini

Kamis, 16 April 2026 – 19:58 WIB
Tampil Berbeda di Serial Luka, Makan, Cinta, Mawar De Jongh Blak-Blakan Soal Ini - JPNN.COM
Mawar De Jongh dan Deva Mahenra dalam konferensi pers serial Netflix terbaru, 'Luka, Makan, Cinta', di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (15/4). Foto: Firda/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Mawar De Jongh tampil berbeda dalam serial terbarunya, 'Luka, Makan, Cinta'.

Dalam serial garapan Teddy Soeriaatmadja itu, dia berperan sebagai seorang chef bernama Luka, yang ambisius dan jauh dari citra kalemnya selama ini.

Dalam cuplikan serial tersebut, Mawar, bahkan terlihat melontarkan makian hingga melakoni adegan mabuk.

Aktris 24 tahun tersebut mengaku sempat deg-degan saat pertama kali membaca skenario untuk adegan itu.

Walau demikian, dia bersyukur proses syuting untuk adegan tersebut berjalan dengan lancar.

"Ya pas baca deg-degan sih bagaimana ya nanti situasinya pas di set kira-kira pas take begitu, tetapi puji Tuhan lancar," ujar Mawar De Jongh di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (15/4).

Dia mengakui ini merupakan kali pertama dirinya memerankan karakter seperti Luka.

"Ini pertama kali memerankan karakter seperti Luka sih, dengan ambisinya dia, terus juga bagaimana dia menangani situasi pada saat bersamaan dia enggak suka sama Denis, tetapi dia memang harus ada di dapur dan gumpalan emosi itu banyak banget," ucap Mawar De Jongh.

Aktris Mawa De Jongh tampil berbeda dalam serial terbarunya, 'Luka, Makan, Cinta'.

TAGS   Serial terbaru  Mawar de Jongh  Deva Mahenra  Adipati Dolken  Netflix 
