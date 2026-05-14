Tampil Culun di Film Gudang Merica, Ardhito Pramono Cerita Begini

jpnn.com, JAKARTA - Ardhito Pramono rela mengubah gaya rambutnya demi perannya dalam film Gudang Merica.

Dalam film tersebut, dia memerankan karakter bernama Razi, seorang yang polos dan digambarkan memiliki gaya rambut belah tengah yang terkesan 'culun'.

Ardhito Pramono menuturkan, Imam Darto selaku sutradara memang memintanya agar berpenampilan dengan gaya rambut belah tengah.

Namun kata dia, tak ada permintaan khusus lainnya dari sang sutradara untuknya demi memerankan karakter Razi.

"Pokoknya enggak boleh belah pinggir. Permintaan khusus enggak ada sih," ujar Ardhito Pramono di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (12/5).

Pria 30 tahun tersebut juga mengungkapkan persamaan karakternya dengan sosok Razi yang diperankannya.

Menurutnya, dia juga memiliki pertemanan yang solid seperti Razi dan teman-temannya di Gudang Merica.

"Mungkin sama-sama punya circle yang brotherhood banget. Terus kayak mikirin kepentingan orang lain dibandingkan kepentingan sendiri," kata Ardhito.