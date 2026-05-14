Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Seleb

Tampil Culun di Film Gudang Merica, Ardhito Pramono Cerita Begini

Kamis, 14 Mei 2026 – 03:09 WIB
Tampil Culun di Film Gudang Merica, Ardhito Pramono Cerita Begini - JPNN.COM
Konferensi pers film Gudang Merica di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (12/5). Foto: Firda/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Ardhito Pramono rela mengubah gaya rambutnya demi perannya dalam film Gudang Merica.

Dalam film tersebut, dia memerankan karakter bernama Razi, seorang yang polos dan digambarkan memiliki gaya rambut belah tengah yang terkesan 'culun'.

Ardhito Pramono menuturkan, Imam Darto selaku sutradara memang memintanya agar berpenampilan dengan gaya rambut belah tengah.

Baca Juga:

Namun kata dia, tak ada permintaan khusus lainnya dari sang sutradara untuknya demi memerankan karakter Razi.

"Pokoknya enggak boleh belah pinggir. Permintaan khusus enggak ada sih," ujar Ardhito Pramono di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (12/5).

Pria 30 tahun tersebut juga mengungkapkan persamaan karakternya dengan sosok Razi yang diperankannya.

Baca Juga:

Menurutnya, dia juga memiliki pertemanan yang solid seperti Razi dan teman-temannya di Gudang Merica.

"Mungkin sama-sama punya circle yang brotherhood banget. Terus kayak mikirin kepentingan orang lain dibandingkan kepentingan sendiri," kata Ardhito.

Demi perannya dalam film Gudang Merica, Ardhito Pramono rela mengubah gaya rambutnya.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Ardhito Pramono 
BERITA ARDHITO PRAMONO LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp